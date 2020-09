Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Vom 7. September 2020, Stand 8 Uhr

Wien (OTS/RK) - Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus:

Stand Montag, 7. September 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 8.961 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 222. Bei den zehn zusätzlich erfassten Todesfällen handelt es sich um eine Datenbereinigung, die auf eine Empfehlung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zurückzuführen ist. Diese schreibt vor, dass auch jene Todesfälle in der Covid-19-Statistik geführt werden müssen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums vor dem Todeszeitpunkt positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestet wurden. Die SARS-CoV-2-Infektion muss dabei nicht zwingend todesursächlich gewesen sein. Diese historische Bereinigung betrifft einen Zeitraum beginnend mit Ende März bis Anfang September.

6.920 Personen sind genesen.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 1.922 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion ist für Wienerinnen und Wiener auch heute wieder bis 21.00 Uhr in Betrieb.

Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Corona-Virus finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Wien unter http://coronavirus.wien.gv.at/

