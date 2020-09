Studie: Gemeinwohl-Bilanz hat Potenzial für globalen Nachhaltigkeitsstandard

IASS präsentiert aktuelle Studie „Der Weg zum globalen Nachhaltigkeitsbericht“. Gemeinwohl-Bilanz überzeugt in allen Anforderungen

Potsdam/Wien (OTS) - Die Studie „Publizitätspflicht zur Nachhaltigkeit“ (PuNa-Studie) des Potsdamer Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung, IASS, verfasst von der BAUM Consult GmbH, analysierte 14 Nachhaltigkeitsrahmenwerke. Ziel war es, einen Anforderungskatalog zu entwickeln, der eine global gültige standardisierte Berichterstattung zulässt. „Um Greenwashing zu verhindern, sind verlässliche und vergleichbare Informationen unabdingbar“, sagt Christian Felber, Affiliate Scholar am IASS und Leiter der Studie. „Die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen müssen so selbstverständlich und rigoros geprüft werden wie deren Finanzbilanzen. Dafür sind die der Nachhaltigkeitsleistung zugrunde liegenden Informationen durch Nachweise zu belegen. Es ist eine Prüfung (Audit) der Berichtsinhalte nach vorgegebenen Standards durch eine qualifizierte externe Instanz vorgesehen, die es Stakeholdern und Gesetzgebung ermöglicht, Berichtsinhalte und Berichtsergebnisse als Entscheidungs- und Regulierungsgrundlage heranzuziehen“, so der Studienleiter, der 2018 u. a. wegen der Entwicklung der Gemeinwohl-Ökonomie als Senior Fellow an das Institut berufen wurde.

Die mit untersuchte Gemeinwohl-Bilanz schneidet in der Bewertung aller Anforderungen sehr gut ab, siehe Ergebnis-Tabelle. Felber war als Mitentwickler des Instruments weder Teil des Redaktionsteams noch in die Bewertung der Standards eingebunden. Die analysierten Rahmenwerke stammen aus vier verschiedenen Kategorien: Verhaltenskodizes für nachhaltig-ethisches Unternehmerhandeln (z. B. die OECD-Leitsätze), Vorgaben für ein Nachhaltigkeitsmanagement (etwa die Norm ISO 26000), Nachhaltigkeitsberichterstattung (GRI, DNK, Gemeinwohl-Bilanz, B Corp) und Auswahlinstrumente von nachhaltigen Aktien-Indices und Fonds (beispielsweise der Natur-Aktien-Index, NAI).

Zur Studie: Dorothea Brockhoff, Gudrun Engelhardt, Hanna Yabroudi, Ludwig Karg, Anja Aschenbrenner, Christian Felber: Publizitätspflicht zur Nachhaltigkeit. Entwicklung eines Anforderungskatalogs für einen universellen Standard (PuNa-Studie), IASS Study 09/2020.

Studie zum Download

IASS-Presseinfo

Ergebnis-Tabelle

