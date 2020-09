Vienna Insurance Group startet innovatives Versicherungsmodell in Polen

Mit dem Start-up „Beesafe“ werden rein digitale Kfz-Versicherungen angeboten

Wien (OTS) - Die Vienna Insurance Group startet jetzt ein neues Pilotprojekt und führt bis Jahresende 2020 ein Kfz-Versicherungsangebot mit vollständig digitalem Vertrieb und Schadenregulierung am polnischen Markt ein. Das Herzstück ist eine IT-Plattform, die rasch und flexibel Adaptierungen entsprechend geänderter Kundenbedürfnisse und Marktverhältnisse zulässt. Bei erfolgreichem Verlauf des Pilotprojekts ist eine Ausdehnung auf andere VIG-Länder geplant.



Die Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe) setzt den nächsten Schritt im Digitalisierungsbereich als Antwort auf geänderte Kundenbedürfnisse. „Mit einfachen Kfz-Versicherungen und optionalen Zusatzbausteinen soll primär ein wachsendes, digital affines Kundensegment angesprochen werden, das ich über die üblichen Kontaktwege zu Versicherungen schwer bis gar nicht mehr erreiche. Dieses Kundensegment wird nach aktuellen Analysen in den nächsten Jahren eine attraktive Größe mit erheblichem Zuwachspotential erreichen. Gerade die COVID-19-Pandemie hat die Nutzung und Vorteile digitaler Angebote und Services stark ansteigen lassen. Während der Pandemie konnten wir die meisten unserer Kfz-Versicherungspolizzen über digitale Vertriebsinstrumente abschließen. Das galt sowohl für von unseren Vermittlern genutzte Tools als auch für Direktkunden, wo wir mit Benefia24 bereits eine erfolgreiche Direktvertriebsmarke in Polen haben. Wir setzen daher jetzt zum richtigen Zeitpunkt auf eine zusätzliche innovative Kundenlösung“, erklärt Generaldirektorin Elisabeth Stadler.



Die Vienna Insurance Group hat dafür mit der polnischen VIG-Gesellschaft Compensa das Start-up „Beesafe“ lanciert, das sich auf die Erstellung vollständig digitaler Versicherungsprozesse und die Einbeziehung aller digitalen Kundenberührungspunkte konzentriert. Einfach online wähl- und abschließbare Kfz-Versicherungen bilden die Basis. Dazu wird der Kunde die Möglichkeit haben, über die Online-Plattform www.beesafe.pl optional Zusatzleistungen auszuwählen. „Wir nutzen als größter Kfz-Versicherer der CEE Region die hohe Expertise in diesem Segment, gepaart mit dem Einsatz modernster Technologien, um mit einem neuen Konzept zu punkten. Wir denken gleichzeitig auch an künftige kundenzentrierte Innovationen. Die Idee ist, die Akzeptanz des Digitalangebots permanent zu prüfen und wenn nötig, dank der flexiblen IT-Plattform und agilen Arbeitsweise eines Start-ups, auch rasch Bausteine wieder abzusetzen oder adaptieren zu können“, ergänzt Elisabeth Stadler.



Das Pilotprojekt etabliert die Vienna Insurance Group nicht nur auf Grund des am stärksten entwickelten Online-Versicherungsmarktes Zentral- und Osteuropas in Polen. „Wir finden in Polen nicht nur den größten Online-Versicherungsmarkt, sondern generell den größten Sach-Versicherungsmarkt in CEE vor. Wir sind als VIG-Gruppe in Polen mit 10 % Marktanteil im Nichtlebensbereich sehr gut positioniert. Nach erfolgreichem Launch des Projekts, wollen wir dieses Konzept innerhalb der Gruppe erweitern“, nennt Elisabeth Stadler die Zielsetzungen.



