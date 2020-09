FPÖ - Schrangl zu Blümel: Rechts blinken alleine ist zu wenig

Biete ÖVP parlamentarische Mehrheit für Österreicher-Bonus im Gemeindebau

Wien (OTS) - „Türkis-Blau hat unter freiheitlicher Federführung bereits einen wirksamen Österreicher-Bonus bei Hunderttausenden Genossenschaftswohnungen verankert. Wir werden Gernot Blümel auf die Probe stellen, was den Gemeindebau betrifft“, kommentiert FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl die aktuelle Forderung Gernot Blümels nach Deutsch als Voraussetzung für den Erhalt einer Gemeindewohnung.



„Wir Freiheitlichen haben bewiesen, dass wir Österreicher und bestens Integrierte in den Fokus unserer Wohnpolitik stellen. Ob die ÖVP das in einer Koalition mit den Grünen kann, muss mehr als bezweifelt werden“, hinterfragt Schrangl die Ernsthaftigkeit von Blümels Vorstoß.



„Wir werden einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen. Wenn der politische Wille in der ÖVP wirklich konsequent vorhanden ist, dann wird es eine Mehrheit für einen Österreicher-Bonus im Gemeindebau geben“, schließt Schrangl.



