NEOS Wien: Stadt muss jetzt den Wirt_innen helfen - durchgehende Schanigarten-Saison & Verzicht auf Gebühren

Markus Ornig: „Die Stadt muss den Wirt_innen jetzt die Chance geben die Verluste ein wenig auszugleichen - die Schanigärten müssen das ganze Jahr offen haben können.“

Wien (OTS) - Erfreut zeigt sich NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig, dass seine Initiative im Gemeinderat für die Rettung der Wiener Wirt_innen offenbar jetzt auch die Stadtregierung bewegt, die angekündigt hat, nächste Woche eine Entscheidung über die Winter-Schanigärten zu fällen. Er appelliert an die rot-grüne Stadtregierung, endlich Klarheit für die Schanigärten zu schaffen. „Unser Druck zeigt Wirkung! Wir haben bereits im Mai unsere Forderungen vorgelegt, jetzt kündigt Rot-Grün endlich an, dass nächste Woche eine Entscheidung über die Winter-Schanigärten gefällt werden soll. Diese muss so unkompliziert, umfassend und einfach wie möglich sein“, betont Ornig. „Die Wiener Wirtinnen und Wirte haben bis jetzt in diesem Jahr viel verloren, sie brauchen jetzt die Möglichkeiten, im Herbst und im Winter einen Teil der Verluste auszugleichen. Ich erwarte mir eine unkomplizierte Lösung im Sinne der Betriebe. Wir müssen die Wiener Wirtinnen und Wirte retten!“

Ornig verweist auf ein Maßnahmenpaket, das NEOS Wien bereits im Mai vorgelegt haben um die Wiener Wirt_innen zu unterstützen: „Die Schanigärten müssen unkompliziert das ganze Jahr beantragt und unter den selben Voraussetzungen geöffnet werden können, die bürokratischen Hürden müssen endlich beendet werden und die Stadt Wien muss zumindest heuer auf die Schanigarten-Gebühren verzichten, das würde den Betrieben tatsächlich helfen.“

