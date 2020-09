Sima/Prokop/Fida: Fassadenbegrünung am Umspannwerk Kendlerstraße – Weiterer Beitrag zur Klimamusterstadt

90 Pflanzen begrünen das Wiener Netze Schaltanlagen-Gebäude des Umspannwerks Kendlerstraße. Das Stadtwerke-Unternehmen leistet damit einen wichtigen Beitrag zur positiven CO2-Bilanz Wiens.

Wien (OTS) - Fotos zum Downloaden: https://bit.ly/3hXN5eU

„Im Kampf gegen die klimawandelbedingte Hitze in unserer Stadt setzen wir seit Längerem auf kühlende Begrünung – wie die 1.000 Wiener Parks, unzählige Grünflächen und 500.000 Stadtbäume eindrucksvoll belegen. Überall dort wo herkömmliche Begrünungsmaßnahmen nicht möglich sind, sind Gebäude-Begrünungen eine ideale Alternative. Die Stadt geht hier mit gutem Beispiel voran und begrünt jedes Jahr, so wie hier das Umspannwerk der Wiener Netze, zehn städtische Fassaden“, so Umweltstadträtin Ulli Sima, beim Lokalaugenschein.

Begrünung bindet Feinstaub und reduziert Lärm

„Das Umspannwerk Kendlerstraße ist nicht nur für Ottakring, sondern für den ganzen Westen Wiens ein wichtiger Verteiler! Die Grünfassade ist eine optische Aufwertung fürs Grätzl und wir freuen uns hier im Bezirk auch über eine weitere Kühlungs-Initiative“, betont auch Bezirksvorsteher Franz Prokop. Neben dem Kühl-Effekt hilft die grüne Fassade, Feinstaub zu binden und Lärm zu reduzieren.

Acht Zierribisel, 50 Bodendeckerrosen und 28 Kletterpflanzen wie Akelei, Pfeifenwinde und Blauregen verschönern das Schaltanlagen-Gebäude des Umspannwerks Kendlerstraße im 16. Bezirk. „Wir leisten mit der Begrünung unserer Gebäude einen wichtigen Beitrag für eine lebenswerte Stadt“, erklärt Gerhard Fida, Geschäftsführer der Wiener Netze.

300 m² für mehr Biodiversität

Die Pflanzen hatten bei der Anbringung bereits eine Höhe von etwa 4 Metern. Das soll den vollständigen Bewuchs der 18 Meter hohen Fassade rascher Voranschreiten lassen. Für die Begrünung der 300 m² Fassade wurden 25 Tonnen Pflanzensubstrat angeliefert, 40 Laufmeter Bewässerungsleitung und über 300 Laufmeter Rankhilfen aus Edelstahl verlegt. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Facilitycomfort umgesetzt.

Das Umspannwerk Kendlerstraße ist bereits das zweite Schaltanlagen-Gebäude mit einer grünen Fassade. Im Vorjahr wurde das Umspannwerk in der Zedlitzgasse begrünt.

Über die Wiener Netze GmbH:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Kombinetzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Telekommunikation dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 300 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität.



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Netze GmbH

Manuela Gutenbrunner

Unternehmenssprecherin

+43 664 623 82 52

manuela.gutenbrunner @ wienernetze.at