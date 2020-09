Spatenstiche für Spielplätze und Schulhöfe erfolgt - Vorbesprechungen in den Gemeinden laufen

LR Teschl-Hofmeister/LR Eichtinger: Umsetzung der Förderinitiative unter Mitsprache von Klein und Groß startet mit Videoprojekt

St. Pölten (OTS/NLK) - „In Kooperation mit dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und ‚Natur im Garten‘ werden bis Juni 2021 zwölf neue Freiräume im Rahmen der aktuell laufenden Förderinitiative ‚Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung‘ entstehen“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und betont die Wichtigkeit bedürfnisgerechter Gestaltung: „Ziel ist es, diese Plätze möglichst familienfreundlich umzusetzen sowie den Interessen und Wünschen der künftigen Nutzergruppen anzupassen. Die Vorbesprechungen seitens der Gemeinde, Schulen und Projektgruppen sind dafür ein wichtiger Schritt.“

Seit den Sommerferien laufen die Vorbesprechungen zur Neugestaltung der sieben Spielplätze und fünf Schulfreiräume in Begleitung der NÖ Familienland GmbH. Um die Rahmenbedingungen festzulegen und Ideen zu eruieren, finden Beteiligungsworkshops mit Gemeinden, Schulen und Eltern statt. Im weiterer Folge werden die Wünsche der Kinder und Jugendlichen erfragt. Beide Ergebnisse fließen in die Gestaltungsskizze mit ein. Im Zuge der „Pflanz-Werkstatt“ in der Umsetzungsphase dürfen die Kinder selbst Hand anlegen und den Platz naturnah bepflanzen. „Eine möglichst naturnahe und ökologisch wertvolle Gestaltung der Freiräume steht im Fokus der Realisierung. Die grünen Klassenzimmer bieten viel zusätzlichen Raum, um den Unterricht im Freien zu ermöglichen und die biologische Vielfalt erlebbar zu machen – gerade in Corona-Zeiten eine wichtige Voraussetzung“, so Landesrat Martin Eichtinger ergänzend.

Auch der Spatenstich wurde heuer auf eine etwas andere, coronagerechte Art begangen. In jeder der zwölf geförderten Gemeinden wurde dieser von deren Vertretern der Gemeinde, Schule und Eltern sowie Kindern und Jugendlichen mit viel Kreativität gestaltet und gefilmt. Mit einer Startsequenz von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Martin Eichtinger entstand ein gemeinsames Video: „Der Spatenstich bedeutet den motivierten Start in ein spannendes Projektjahr. Die Gemeinden erhalten durch diese großartige Förderbewegung eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes Niederösterreich mit einer Übernahme von 50 Prozent der tatsächlich entstandenen Projektkosten und eine umfassende Projektbegleitung über das Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH. Die Förderung beträgt bis zu 20.000 Euro für einen Schulfreiraum und bis zu 10.000 Euro für einen Spielplatz. Wir freuen uns, dass wir mit dieser Investition dazu beitragen, wertvolle Treffpunkte und Kommunikationszentren für die Gemeinden zu installieren.“

Das Spatenstichvideo der Siegergemeinden 2020 steht ab sofort auf der Homepage der NÖ Familienland GmbH unter www.noe-familienland.at sowie auf Facebook zur Verfügung.

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at bzw. Büro LR Eichtinger, Mag. Stefan Kaiser, Telefon 02742/9005-13443, E-Mai stefan.kaiser @ noel.gv.at

