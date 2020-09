Kucher: Blümel-Blockade gegen öffentliche Gesundheitsversorgung muss aufhören

Finanzminister soll ideologischen Widerstand beenden und handeln

Wien (OTS/SK) - Nachdem bekannt wurde, dass eine Einigung über die Ausfallhaftung des Bundes für die ÖGK an Finanzminister Blümel gescheitert ist, fordert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher ihn am Samstag auf, die Blockadehaltung bleiben zu lassen: „Die Aushungerungstaktik der ÖVP gegen die Krankenkassen muss aufhören, die Kosten bleiben nur bei den PatientInnen oder den GesundheitsarbeiterInnen hängen. Es ist eine Frage des Respekts gegenüber all den Menschen, die auch während der Corona-Krise Tag und Nacht für die PatientInnen da waren. Außerdem ist es auch eine Frage der Vernunft, wenn uns eine potentielle soziale Notsituation im Herbst und Winter bevorsteht, kann man die Menschen nicht auf Selbstbehalten sitzen lassen! Blümel muss endlich seinen ideologischen Widerstand gegen das öffentliche Gesundheitssystem beenden und handeln. Die Ausfallhaftung des Bundes für die ÖGK ist keine Verhandlungssache, sie ist eine Notwendigkeit.“ (Schluss) up/sd

