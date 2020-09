Der neue Rolls-Royce Ghost

Goodwood, England (ots/PRNewswire) - In Anlehnung an die minimalistische Philosophie, die dem New Ghost zugrunde liegt, werden die Highlights dieses transformativen Automobils unten in Kurzform aufgeführt. Die kompletten Details finden Sie unter thenewghost.com.

Der bisher technologisch fortschrittlichste Rolls-Royce

Das erfolgreichste Produkt in der 116-jährigen Geschichte der Automarke

Reflektiert die "Post Opulent"-Designphilosophie und lehnt oberflächliche Ausdrucksformen von Reichtum ab

Gebaut auf einer starren Aluminium-Rolls-Royce-Spaceframe-Architektur

Allradantrieb und Allradlenkung für beispiellose Souveränität und Trittsicherheit

Das weltweit erste planare Federungssystem erhöht Wendigkeit und Mühelosigkeit

Ausgestattet mit dem charakteristischen 6,75-Liter-Doppelturbo-V12-Motor mit 571 PS und 850 Nm

Für einen mühelosen Ausstieg öffnen und schließen sich die Türen elektrisch

Auf eine bestimmte Resonanzfrequenz abgestimmte Innenkomponenten erzeugen ein Gefühl der Gelassenheit

Unten beleuchteter Pantheon-Grill illuminiert diskret die Rolls-Royce-Ikonographie

Beleuchtetes Armaturenbrett zeigt das Ghost-Namensschild, umrahmt von mehr als 850 Sternen

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1247008/Rolls_Royce_Ghost.jpg