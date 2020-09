styria digital one vermarktet ab sofort allesauto.at

Die Vermarktungsgemeinschaft erweitert damit ihren Automotive-Cluster auf rund 1,8 Mio. Auto-Interessierte in Österreich

Wir sind froh, dass wir das Qualitätsportfolio des sd one Netzwerks mit allesauto.at erweitern können und einen verlässlichen und innovativen Vermarkter gefunden haben. Mit einer Mischung aus Auto-News, unabhängigen Autotests und Serviceartikeln umfasst unser Portal alles, was Autoliebhabern einen Mehrwert bietet, ergänzt um kluge bis bissige Kommentare, lesenswerte Features und witzige Anekdoten. Johann Spreitzer 1/2

Mit allesauto.at wird unser Automotive-Cluster um eine weitere erfolgreiche, österreichische Plattform vergrößert und bietet Werbenden die Möglichkeit, gezielt Interessenten im diesem Bereich anzusprechen. Besonders die Zielgruppe der Männer wird damit stark ausgebaut. Marion Stelzer-Zöchbauer 2/2

Wien/Graz (OTS) - Beim Thema Autos schlagen bei vielen ÖsterreicherInnen sofort die Herzen höher. Für diese Autofans bietet das Portal allesauto.at alle relevanten Informationen, die sie benötigen. Mit mehr als 300.000* Seitenaufrufen im 1. Halbjahr 2020 versorgt die Website ihre UserInnen mit täglich neuen Berichten und über 2.000 Tests rund ums Thema Auto, umfassendem Video-Content und besonderen Community-Features für Auto-Insider. Ab sofort bereichert allesauto.at das Netzwerk der styria digital one (sd one), Österreichs führender digitaler Vermarktungsgemeinschaft. Damit wird der Automotive-Cluster ausgebaut und Werbetreibende können rund 1.8 Millionen** Auto-Interessenten im sd one Netzwerk erreichen. Außerdem werden mit dem Auto-Package pro Monat um die 44 Millionen*** Ad Impressions generiert.

Marion Stelzer-Zöchbauer, Prokuristin und Head of Media Sales der sd one, freut sich sehr über die Kooperation: „Mit allesauto.at wird unser Automotive-Cluster um eine weitere erfolgreiche, österreichische Plattform vergrößert und bietet Werbenden die Möglichkeit, gezielt Interessenten im diesem Bereich anzusprechen. Besonders die Zielgruppe der Männer wird damit stark ausgebaut.“

Johann Spreitzer, Geschäftsführer von allesauto.at, zeigt sich ebenfalls sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit der styria digital one: „Wir sind froh, dass wir das Qualitätsportfolio des sd one Netzwerks mit allesauto.at erweitern können und einen verlässlichen und innovativen Vermarkter gefunden haben. Mit einer Mischung aus Auto-News, unabhängigen Autotests und Serviceartikeln umfasst unser Portal alles, was Autoliebhabern einen Mehrwert bietet, ergänzt um kluge bis bissige Kommentare, lesenswerte Features und witzige Anekdoten.“

* Quelle: Google Analytics (Erhebung durch allesauto.at)

** Quelle: ÖWA Plus 2017-IV, Daten pro Monat, Interessierte (Auto) im sd one Netzwerk, Grundgesamtheit: Internetnutzer

*** Quelle: smart adserver, Daten pro Monat, QS 4-6/2020

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie der Burda Lifestyle Medien, Media in Progress, volume.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

we are one for all digital.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar | julia.warnick-kolar @ sdo.at | T: 01 / 60117 – 280 Miriam Feichtinger, MA | miriam.feichtinger @ styria.com | T: +43 664 88 140 727