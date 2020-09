Arbeiten für neuen Kreisverkehr in Stockerau an der Kreuzung B 3 / L 26 abgeschlossen

LR Schleritzko: Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Standortqualität

St. Pölten (OTS) - An der Kreuzung der Landesstraße B 3 mit der Landesstraße L 26 (Stögergasse) und der Grafendorfer Straße in Stockerau wurde in den vergangenen fünf Monaten mit Kosten von rund 550.000 Euro (Land NÖ 300.000 Euro, Stadtgemeinde Stockerau 250.000 Euro) ein neuer Kreisverkehr errichtet. An allen drei Ästen des Kreisels wurden Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer errichtet.

„Der Kreisverkehr hier in Stockerau steht für jene verkehrspolitischen Ziele, die wir mit den Kreisverkehren in unserem Land erreichen wollen: Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Standortqualität“, betont dazu Mobilitätslandesrat Schleritzko. Die für den Bau benötigten Grundflächen wurden von der Stadtgemeinde Stockerau zur Verfügung gestellt.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

