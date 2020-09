Taschner ad Hammerschmid: Kostenloser Förderunterricht existiert bereits!

ÖVP-Bildungssprecher: Eigenartig, dass Ex-SPÖ-Ministerin geltende Regelung nicht kennt

Wien (OTS) - Die heutige Forderung von SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid nach einem Gratis-Förderunterricht nimmt ÖVP-Bildungssprecher Rudolf Taschner "mit Verwunderung" zur Kenntnis. Taschner: "Es ist eigentlich beschämend, dass die ehemalige SPÖ-Bundesministerin Hammerschmid die derzeit geltenden Regelungen nicht kennt." Laut Lehrplan stehen für die Grundschule bis zu fünf sowie für die Mittelschule und die Polytechnischen Schulen bis zu sechs Wochenstunden an Förderunterricht zur Verfügung, "selbstverständlich kostenlos", wie Taschner klarstellt. Die gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler baue auf den Erkenntnissen der pädagogischen Diagnostik auf.

"Zusätzlich hat dieses Jahr erstmals höchst erfolgreich die Sommerschule stattgefunden, in der Kinder mit Deutsch-Förderbedarf erstmals in den Ferien zwei Wochen lang unterstützt wurden", so der Abgeordnete der Volkspartei weiter. Auf der Plattform #weiterlernen finden zudem Buddies beziehungsweise Mentoren und Kinder, die Lernhilfe brauchen, zueinander. Taschner abschließend: "Dass Frau Abgeordnete Hammerschmid als ehemalige Ministerin von all diesen Maßnahmen anscheinend nichts weiß, wirft ein eigenartiges Licht auf ihre Forderungen." (Schluss)

