FSG-Teiber zu ÖGK-Finanzen: Minister Blümel sollte selbst Finanzführerschein machen

Bund muss Corona-bedingten Einnahmenausfall zur Gänze ersetzen

Wien (OTS) - „Finanzminister Blümel sollte den von ihm vorgeschlagenen Finanzführerschein am besten selbst machen, wenn er die Zahlen bezweifelt, die die ÖGK als Verlust vorgelegt hat. Wer rechnen kann, für den ist die Gebahrungsvorschau der ÖGK jedenfalls nachvollziehbar“, kommentiert Barbara Teiber Fraktionsvorsitzende der SozialdemokratInnen in der Österreichischen Gesundheitskasse (FSG in der ÖGK) die Gespräche rund um die Ersetzung der Corona-bedingen Einnahmenausfälle in der ÖGK. ++++



„Zuerst hat die schwarzblaue Regierung die Zwangsfusion der Krankenkassen angeordnet und damit ein Milliardengrab geschaffen. Nun fehlen zusätzlich 447 Millionen Euro aufgrund der Corona-Krise. Blümel muss jetzt endlich seine Verantwortung wahrnehmen und dieses Geld zur Gänze zuschießen“, so Teiber.

Die Gewerkschafterin erklärt: „Hier geht es nicht um ein abstraktes Verwaltungskonstrukt, hier geht es um die Gesundheitsversorgung von sieben Millionen Versicherten. Parteipolitische Spielchen mit dem Gesundheitswesen sind insbesondere in der größten Gesundheitskrise der Zweiten Republik mehr als fehl am Platz.“





