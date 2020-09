NÖAAB LAbg. Göll „Schulstart in Niederösterreich mit allen notwendigen Schutzmaßnahmen“

Der Schulstart in Niederösterreich am kommenden Montag wird unter besonderen Schutzmaßnahmen stattfinden. Zu Schulschließungen soll es nicht kommen.

St. Pölten (OTS) - Am Montag starten 196.000 Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr. Aufgrund von Corona wird dieser Tag heuer anders ablaufen als die letzten Jahre. Der Schutz aller Beteiligten wird heuer im Mittelpunkt stehen.

„Mit Hausverstand können wir die kommenden Herausforderungen meistern. Das heurige Schuljahr verlangt aufgrund der aktuellen Situation viel Eigenverantwortung. Wenn Kinder krank sind, sollen sie auf jeden Fall zuhause bleiben, egal ob es Corona ist oder nicht. So können wir gemeinsam Schulschließungen verhindern und das Ansteckungsrisiko verringern. Dass die Erstklässler von der gesamten Familie in die Schule gebracht werden, ist heuer auch nicht sinnvoll. Als NÖAAB freut es uns, dass mit dem einmaligen Familienbonus von 360 Euro pro Kind den Familien unter die Arme gegriffen wird. In Niederösterreich haben wir mit den gratis PCR-Tests für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pädagogischen Bereich und den Schulbediensteten eine weitere Schutzmaßnahme eingerichtet“, so NÖAAB Landtagsabgeordnete und Bildungssprecherin Margit Göll.

„Wir sind auf dieses Schuljahr gut vorbereitet. Mit dem Ampelsystem wird eine Möglichkeit geschaffen individuell und regional Maßnahmen zu setzen. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen haben im vorigen Semester viel geleistet und Home-Schooling hat Großteils sehr gut funktioniert. Auch hier sind wir für den Fall, dass es in Einzelfällen wieder notwendig wird gut vorbereitet. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, sowie den Pädagoginnen und Pädagogen einen schönen Schulstart unter den Bedingungen aller notwendigen Schutzmaßnahmen. Vielen Dank an unsere Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister für die Durchführung des Bildungsgipfels in Niederösterreich. Hier wurden alle wichtigen Akteure bestens eingebunden“, so der Vorsitzende der NÖ Landeslehrer Helmut Ertl.

