Shanghai Electric informiert auf dem 5. Global Offshore Wind Summit über den aktuellen Stand des Offshore-Windenergie-Ökosystems

Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Electric Group, ein weltweit führender Hersteller von Energieerzeugungsausrüstungen und der dazugehörigen Infrastruktur, war am 27. August Gastgeber des 5. Global Offshore Wind Summit in Jinan, Provinz Shandong, China. Als weltweit größte und erstklassige Konferenz auf dem Gebiet der Offshore-Windenergie besteht das Ziel des Summit darin, eine vertiefte Zusammenarbeit innerhalb der Branche weltweit zu fördern.

Der Summit wurde gemeinsam vom China Energy Research Association Renewable Energy Professional Committee (CREIA), dem China Renewable Energy Association Wind Energy Professional Committee (CWEA), dem Global Wind Energy Council (GWEC) und dem Wind Energy Magazine ausgerichtet.

Li Junfeng, Chairman des Renewable Energy Committee der China Energy Research Association, bemerkte: "Aufgrund von Covid-19 haben viele Länder, darunter China, einen Zeitplan für die Reduzierung von Emissionen vorgelegt. Erneuerbare Energien haben ihre Präsenz in den nationalen Themen Energiesicherheit, Energiewende und Energieautonomie verstärkt."

Im Rahmen des Forums wurde eine ausführliche Analyse der Möglichkeiten auf dem Offshore-Windenergiemarkt der Entwicklungs- und Schwellenmärkte erstellt. Anlass dafür ist die Veröffentlichung eines Leitfadens über Offshore-Windenergie für die Meeresnutzung in einer Zeit, in der der Offshore-Windenergiesektor des Landes rasch wächst.

"In China wird die Offshore-Windenergie in Zukunft eine sehr starke Wachstumsdynamik aufweisen. Weltweit dürfte der Markt von 30 bis 230 GW reichen, wobei die Schwellenländer in diesem Prozess die wichtigste Rolle spielen werden", sagte Alastair Dutton, Chairman der Offshore Wind Power Working Group des Global Wind Council, der über den globalen Offshore-Windmarkt und die Schwellenmärkte sprach.

Die Präsentation von Shanghai Electric konzentrierte sich auf die Themen Politik, Markt und Technologie im Bereich der Offshore-Windenergie. Dabei wurde erörtert, wie sich die gesamten Lebenszykluskosten von Offshore-Windparks durch den Bau eines vernünftigen Systems zur Erhöhung der Zuverlässigkeit von Ausrüstung und Komponenten effektiv reduzieren lassen.

"Unsere Vision ist es, die Offshore-Windenergie mit chinesischen Merkmalen voranzutreiben", betonte Jin Xiaolong, Vice President der Shanghai Electric Group und Party Secretary sowie Chairman der Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.

Jin Xiaolong ergänzte: "Shanghai Electric hat die Planungs-, Bau- und Entwicklungsphase eines Offshore-Windparks unter dem Gesichtspunkt des Kostenmanagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg und der engen Einbindung in das Windkraft-Ökosystem Chinas betrachtet. Als Dienstleister im gesamten Lebenszyklus von Windkraftanlagen hat Shanghai Electric strategische Partnerschaften mit internationalen Unternehmen in fast jedem Segment der Wertschöpfungskette aufgebaut, darunter Generatoren, Getriebe, Lager, digitale Werkzeuge und Plattformen für F&E und Design, um die hochwertige Entwicklung der Offshore-Windenergie zu fördern."

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.shanghai-electric.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248525/Shanghai_Electric_Global_Offshore_Wind_Summit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190744/Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Shen Jin

+86(21)23196217

E-Mail: shenjin @ shanghai-electric.com