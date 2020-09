Huaweis CloudEngine Rechenzentrum-Switches von unabhängigem Forschungsunternehmen als Leader bezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei gab heute bekannt, dass seine CloudEngine Rechenzentrum-Switches im Bericht The Forrester Wave(TM): Open, Programmable Switches For A Businesswide SDN, Q3 2020, von Forrester als Leader anerkannt worden sind. Diese Switches erreichten die höchste Punktzahl im aktuellen Angebot sowie volle Punktzahl für alle folgenden sieben Kriterien: Hardware-Unterstützung, Switch-Hardware- und Betriebssystemstrategie, Automatisierungs- und Programmierbarkeitsstrategie, Evolutionstraining, offenes Netzwerk, Ingenieure und Partner. Huawei ist der Ansicht, dass dies die führende Position seiner Produkte und Dienstleistungen voll und ganz widerspiegelt.

"Unternehmen brauchen die Flexibilität, um Anwendungen und Daten über die private und öffentliche Cloud sowie über Edge-Computerbereiche zu verteilen - eine einzige, unternehmensweite Switches-Struktur wird die De-facto-Architektur werden." Dies sind Zukunftstrends, die im Forrester Wave(TM)-Bericht anerkannt werden und bedeutet auch, dass es immer noch eine große Kluft zwischen vielen Unternehmen gibt, weil sie immer noch Netzwerke verwenden, denen es an Flexibilität und Agilität mangelt.

In dem Bericht heißt es: "Mit einer großen Zahl von Ingenieuren und Support-Mitarbeitern hat [Huawei] an neuen ASICs und fortschrittlichen Überwachungslösungen gearbeitet, um ein Autonomous Driving Network zu entwickeln und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Switch-Plattform und das Betriebssystem eine Vielzahl von Tools, Hypervisoren und Cloud-Plattformen unterstützen. Referenzkunden teilten Forrester mit, dass Huawei viel Unterstützung bei der Bereitstellung sowie Orientierungshilfe dazu bietet, was das Unternehmen tun sollte. Firmen, die einen Anbieter mit großer globaler Reichweite suchen, der sich auf ein tiefes Produktportfolio stützt, anstatt ihre Konfigurationswerkzeuge zu entwickeln, sollten Huawei in die engere Wahl ziehen."

Der Forrester-Bericht stimmte auch voll und ganz zu, dass "Huawei über eines der größten Portfolios an Datennetzwerken unter den Anbietern von Unternehmensnetzwerken verfügt und den größten Netzwerkmarktanteil in China mit einer starken Präsenz in Afrika, Asien, Europa und Südamerika behält."

"Wir fühlen uns geehrt, dass Forrester die CloudEngine Rechenzentrum-Switches von Huawei als Leader bezeichnet hat", sagte Leon Wang, President von Huawei Data Center Network Domain. "Huawei ist der Ansicht, dass führende Leistung bei Switches, Offenheit und Flexibilität sehr wichtig sind. Die CloudEngine-Switches schneiden in diesen Aspekten gut ab und finden in der Branche Anerkennung. Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf die 400GE-Superkapazität, die intelligente Erfahrung mit Null-Paketverlusten und das Autonomous Driving Network, um die optimale Lösung zu bieten im Rahmen der Rechenzentrumsnetzwerke im Zeitalter der Intelligenz aufgebaut und Kunden beim Geschäftserfolg unterstützt werden."

Seit dem Start der Serie im Jahr 2012 haben die CloudEngine-Switches von Huawei aufgrund ihrer führenden Produktfähigkeiten ein robustes Marktwachstum aufrechterhalten und mehr als 9200 Unternehmen in über 140 Ländern bedient, insbesondere in der Finanz-, Internet-, Cloud-Service- und Telekommunikationsbranche, und damit die digitale Transformation tausender Branchen beschleunigt.

