dif20 Sommertour – Woche 11 ist da!

Neue #dif20 Sommertour-Acts: Luke Andrews, James Cottriall, Gabauer, Mayday, Dennis Jale & Niddl, Ernst Molden, Die Wilden Kaiser, good, bad 'n ugly und Gran Torino Club.

Wien (OTS/SPW) - Yakata, Madame Baheux, Best Lovers, DRAMAS, Razumovsky Quartett, Darius & Finlay, PIPPA und OSKA – das war die bunte und vielseitige Musikmischung, die in Woche 10 der #dif20 Sommertour den #dif20 Tourbus und GANZ WIEN rockte! Wienerinnen und Wiener wurden in den vergangenen Tagen wieder mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm nahezu direkt vor ihrer Haustür überrascht. Unter anderem gab es die gefeierten Pop-Up Konzerte im Votivpark (1090), vor dem Schloss Schönbrunn (1130), am Naschmarkt (1060) und auf dem Platz der Menschenrechte (1070).

Auch Klassik hatte die #dif Sommertour letzte Woche in ihrem bunten Programm zu bieten: Anlässlich des Beethoven-Jahrs sinniert das Razumovsky Quartett: „Dieses Virus, das uns aus den konditionierten Räumen ins Freie treibt hat uns klassisch ausgebildete, hochgezüchtete und meist eher verwöhnte Musiker wieder in die Welt geworfen und ihren Elementen ausgesetzt. Es ist schon eine Herausforderung, zusätzlich zum ursächlichen Anspruch an sich und den, den die Komposition fordert, völlig unverhofft mit Regentropfen, Sonnenstrahlen und Windstößen konfrontiert zu werden, Elemente, die nicht nur den Menschen, sondern auch das Material fordern. Wasser löst den Leim der Instrumente, Sonneneinstrahlung lässt sie in ihrer ganzen Physis anders reagieren, sie werden schwieriger zu beherrschen, das Verhältnis von Bogen und Saiten ist komplett verändert, die Klangproduktion eine ganz neue Herausforderung. Saiten reißen, Musiker schwitzen, aber es ist schön, Beethoven zu dienen…“

#dif20 Sommertour auch kommende Woche in GANZ WIEN unterwegs!

Die Ferien sind vorbei und die Schule beginnt – das hält den #dif20 Tourbus nicht auf! Bis zum 18. September besucht er weiter GANZ WIEN und bringt allen Wienerinnen und Wienern viel Musik, Abwechslung und jede Menge Spaß – da fällt der Schulstart gleich viel leichter. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Sommertour-Acts bis 13. September 2020:

Heute, 4. September 2020: Wiener Wahnsinn unterwegs in der Donaustadt, auf der Donauinsel und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Donaustadt, auf der Donauinsel und in der Leopoldstadt 5. September 2020: Wiener Grantscheibn unterwegs in der Donaustadt und in Döbling und RAMON feat. Carl Avory unterwegs auf der Donauinsel und in der Inneren Stadt

unterwegs in der Donaustadt und in Döbling und unterwegs auf der Donauinsel und in der Inneren Stadt 7. September 2020: Luke Andrews unterwegs in der Inneren Stadt und auf der Landstraße sowie James Cottriall unterwegs in der Donaustadt und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Inneren Stadt und auf der Landstraße sowie unterwegs in der Donaustadt und in der Leopoldstadt 8. September 2020: Gabauer unterwegs in Meidling und Mayday unterwegs auf der Landstraße, in Floridsdorf und in der Brigittenau

unterwegs in Meidling und unterwegs auf der Landstraße, in Floridsdorf und in der Brigittenau 9. September 2020: Dennis Jale & Niddl unterwegs in Penzing, in Hietzing, in Liesing und in Mariahilf

unterwegs in Penzing, in Hietzing, in Liesing und in Mariahilf 10. September 2020: Ernst Molden unterwegs auf der Landstraße, am Alsergrund und in Döbling

unterwegs auf der Landstraße, am Alsergrund und in Döbling 11. September 2020: Die Wilden Kaiser unterwegs in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt und auf der Donauinsel

unterwegs in der Inneren Stadt, in der Leopoldstadt und auf der Donauinsel 12. September 2020: good, bad 'n ugly unterwegs in der Donaustadt und in Döbling sowie Gran Torino Club unterwegs in Ottakring und in der Leopoldstadt

unterwegs in der Donaustadt und in Döbling sowie unterwegs in Ottakring und in der Leopoldstadt 13. September 2020: Die diesjährige Rock The Island Contest-Gewinnerin Maddy Rose unterwegs in Ottakring und der Inneren Stadt und der Rock The Island Contest-Gewinner-Act Another Vision unterwegs in der Leopoldstadt und in Brigittenau*

*Die Acts mussten wetterbedingt von 6. auf 13. September verlegt werden.

(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)

#dif20 Tourbike wünscht einen guten Start ins neue Schuljahr!

Damit der Start ins neue Schuljahr versüßt wird und Spaß bringt, radelt das #dif20 Tourbike auch in der kommenden Woche zu allen jungen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt:

Heute Freitag, 4. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr am Denglerpark Spielplatz (1210)

Morgen Samstag, 5. September von 10:00-12:00 Uhr am Wasserspielplatz auf der Donauinsel (1220) und von 15:00-17:00 Uhr bei der Reichsbrücke (1220)

Mittwoch, 9. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr im Dadlerpark (1150)

Freitag, 11. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr im Arenbergpark (1030)

Samstag, 12. September von 10:00-12:00 Uhr und 15:00-17:00 Uhr im Helmut Zilk Park (1100)

#dif20 TV-Sommer: 10. Sendung am 4. September 2020

Roman Gregory begrüßt diese Woche den wohl schillerndsten Star am heimischen Pophimmel: Ankathie Koi. Gemeinsam bringen sie die Wienerinnen und Wiener u. a. im Stadtpark und am Naschmarkt zum Tanzen! Außerdem spielten die Global Deejays einen besonderen Gig auf der Kaiserwiese.

#dif20 TV-Sommer Sendung #10: Heute, 4. September 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2020 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding

