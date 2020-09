Für „Sport am Sonntag“ bezwingen Toni Faber und der blinde Bergsteiger Andy Holzer den Südturm des Stephansdoms

Am 6. September um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert die erste „Sport am Sonntag“-Ausgabe nach der Sommerpause am 6. September 2020 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Das Comeback des Nationalteams: Franco Foda und Adrian Grbic im Gespräch

Der ÖFB-Teamchef und Österreichs Stürmerhoffnung über das erste Länderspiel nach der Corona-Pause.

Der Mythos Jochen Rindt

Vor 50 Jahren starb die Motorsportlegende in Monza und noch immer fasziniert er die Fans – als Sportler und Persönlichkeit. Infos zu weiteren Sendungen in ORF 2, ORF III und OSP unter prese.ORF.at.

Dominic Thiem in der US-Open-Blase

Kein Publikum und strenge Hygienemaßnahmen – Dominic Thiem beim Grand-Slam-Turnier in New York.

Tour de France 2020 – eine Berg- und Talfahrt der speziellen Art Fünf österreichische Radprofis beim berühmtesten Radrennen der Welt.

Gipfelsieg am Stephansdom

Der blinde Ausnahme-Bergsteiger Andy Holzer und Dompfarrer Toni Faber besteigen den knapp 137 Meter hohen Südturm des Stephansdoms.

