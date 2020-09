„kulturMontag“ am 7. September über das Theater mit Corona, 20 Jahre Amadeus-Awards und das Filmfestival in Venedig

Außerdem: Kulturdokupremiere „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur: Kärnten“

Wien (OTS) - Der von Clarissa Stadler präsentierte „kulturMontag“ am 7. September 2020 um 22.30 Uhr in ORF 2 widmet sich dem wieder anlaufenden Theaterbetrieb in Corona-Zeiten, dem derzeit stattfindenden Internationalen Filmfestspielen von Venedig und dem 20. Jubiläum des „Amadeus Austrian Music Awards“, der heuer am Donnerstag, dem 10. September, im Rahmen einer abwechslungsreichen TV-Show um 20.15 Uhr in ORF 1 verliehen wird. Anschließend ist um 23.15 Uhr die neue Dokumentation „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur“ zu sehen, die sich dem neuen Baustil von Feriendomizilen widmet. In dieser Ausgabe hat sich Martin Traxl sehr unterschiedliche Bauten in Kärnten näher angesehen.

Das Theater mit Corona – Wie das Virus den Kultur-Herbst prägt

Österreichs Theater- und Opernhäuser gehen nach dem Lockdown und der Sommerpause in die Herbstsaison – und das mit vielen Fragezeichen. Wie kann ein finanziell erfolgreicher Spielbetrieb gelingen und wie gleichzeitig das Publikum geschützt werden? Abstandhalten und Maske tragen – diese Regeln werden alle Häuser Österreichs praktizieren. Doch darüber hinaus gehen die Theater kreativ mit der neuen Situation um: Einige von ihnen, darunter das Wiener Burgtheater, werden mit einem sogenannten dynamischen Spielplan in die neue Spielzeit starten – also die Buchungslage über Sitzplatzordnung und damit Auslastung bestimmen lassen. Der „kulturMontag“ zeigt, wie die Vorbereitungen für die neuen Maßnahmen laufen, wie große Institutionen wie die Wiener Staatsoper oder kleine Häuser wie das Linzer Theater Phoenix im Fall einer Infektion reagieren und wie Österreichs Bühnen mit den finanziellen Einbußen umgehen wollen.

Die Löwen sind los – Das Filmfestival Venedig trotzt der Pandemie

Am Lido lässt man – der Angst vor Corona zum Trotz – von 2. bis 12. September die Löwen los und möchte damit ein kräftiges Lebenszeichen für den internationalen Film setzen. Im Ausnahmejahr werden gleich zwei goldene Ehrenlöwen vergeben: an Tilda Swinton und die Regisseurin Ann Hui. 18 Filme gehen in den Wettbewerb, darunter die vom ORF-mitfinanzierte österreichische Koproduktion „Quo Vadis, Aida?“ von Jasmila Žbanić. Darüber, wer die begehrten silbernen und den goldenen Löwen für den besten Film bekommt, bestimmt die prominent besetzte Jury unter der Leitung von Cate Blanchett. An ihrer Seite: die österreichische Filmemacherin Veronika Franz. Der „kulturMontag“ zeigt die Höhepunkte des Festivals und bietet einen Blick hinter die Kulissen des traditionsreichen Kulturevents in Zeiten der Pandemie.

„Rock me Amadeus“ – 20 Jahre Austrian Music Awards

Sie sind der wichtigste österreichische Musikpreis und werden heuer zum 20. Mal vergeben: die „Amadeus Austrian Music Awards“. In sieben allgemeinen und sieben Genre-Kategorien werden die besten heimischen Musikschaffenden ausgezeichnet und es könnte heuer ein spannendes Rennen werden: Je dreimal nominiert sind das Duo Pizzera & Jaus und RAF Camora. Mit je zwei Nominierungen dürfen Buntspecht, DJ Ötzi, Lou Asril, Mathea, Melissa Naschenweng, Voodoo Jürgens, Wanda sowie Yasmo & die Klangkantine auf eine der begehrten Amadeus-Trophäen hoffen. Ein Preisträger steht bereits fest: André Heller erhält den Amadeus für sein Lebenswerk. Corona-bedingt findet die Preisverleihung im Zuge einer voraufgezeichneten TV-Show statt, die am 10. September um 2020 um 20.15 in ORF 1 sehen sein wird. Der „kulturMontag“ blickt zum 20-Jahr-Jubiläum ins ORF-Archiv und spricht mit Musik-Größen wie Conchita Wurst, Willi Resetarits und dem Duo Pizzera und Jaus über die Bedeutung des „Amadeus“ für die heimische Musikszene.

Dokumentation „Zimmer frei – Übernachten in besonderer Architektur:

Kärnten“ (23.15 Uhr)

„Wie wichtig ist die Art der Unterkunft im Urlaub, wenn die Landschaft perfekt ist?“ In vielen Regionen Österreichs und der Nachbarländer ist ein neuer Baustil von Feriendomizilen entstanden, der kultiviert und weiterentwickelt wird. Tradition und Moderne werden häufig kombiniert und stehen im Dialog zueinander. Fernab von kitschigen Pseudo-Alpen-Klischees und Jodelbudenromantik haben sich kleine Ferienhäuser, Chalets und Rückzugsorte mit Stil bei vielen Urlauberinnen und Urlaubern durchgesetzt. „Zimmer frei“ widmet sich der Geschichte und Entwicklung von Architektur im Tourismusumfeld und präsentiert eine vielfältige und produktive Entwicklung mit ausgewählten Projekten. ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl besucht diesmal sehr unterschiedliche Bauten in Kärnten, wo man sich mutig mit der Natur, der zeitgenössischen Architektur und den individuellen Ansprüchen und Ideen der Menschen befasst – von einem alten Sägewerk am Weißensee zu Türmen auf der Turracher Höhe, einem umfunktionierten Boot auf dem Millstätter See und vielen kleinen Biwaks bis hin zu einem bewohnbaren Museum in Verditz.

