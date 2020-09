BV-Spitzenkandidatin Jankovic (SPÖ): „Unser Margareten ist weltoffen, modern und sozial!“

SPÖ Margareten beschließt einstimmig Wahlprogramm

Wien (OTS/SPW) - Die SPÖ Margareten geht mit Silvia Jankovic an der Spitze ins Rennen zur Wahl einer neuen Bezirksvorsteherin am 11. Oktober. „Wir wissen ganz genau, wo wir hinwollen und haben die Zukunft im Blick! Unser Margareten ist weltoffen, modern und sozial. Unter diesem Motto steht auch unser Wahlprogramm“, erklärt Spitzenkandidatin Jankovic entschlossen.

Die SPÖ Margareten zeigte sich geeint und nahm das Programm einstimmig an. Die Inhalte wurden nun öffentlich präsentiert und das Programm ist auf der Website der SPÖ Margareten abrufbar.

„Ich bin besonders stolz, dass das Programm einstimmig angenommen wurde. Wir haben ganz konkrete Vorhaben in vielen Lebensbereichen, die wir in den nächsten Jahren für die und mit den Margaretner*innen umsetzen wollen“, freut sich der Vorsitzende der SPÖ Margareten, Gemeinderat Stephan Auer-Stüger, über die inhaltliche Geschlossenheit der Partei.

Das haben die Margaretner SozialdemokratInnen im Detail vor:

Leben und Wohnen in Margareten

Gesellschaftliche Solidarität ist für uns ein Grundsatz, nach dem wir leben und der unsere Politik leitet. Wir setzen uns für einen Bezirk ein, in dem niemand zurückgelassen wird und in dem alle Menschen Chancen auf ein lebenswertes Leben haben. Ein gutes Leben muss auch für alle leistbar sein. Wir setzen auf sozialen Wohnbau mit leistbaren Preisen, hohe Wohnqualität für viele Menschen und einen starken Schutz für Mieterinnen und Mieter.

Daher wollen wir

eine engere Kooperation der Vereine aus der Sozialarbeit mit der Bezirksvertretung.

einen neuen Gemeindebau für Margareten.

ein Verbot von Spekulation mit Wohnraum und mehr Wohnzonen ohne Ferienwohnungen.

die Nachbarschaftshilfe Margareten etablieren und ausbauen.

Margareten ist gesund und bewegt sich

Gesundheit und Sport sind den Menschen in Margareten wichtig. Gesundheitsversorgung ist essenziell für ein gutes Leben. Wohnortnahe, moderne und unkomplizierte Versorgung gewährleistet den Zugang für alle. Es soll in Zukunft noch mehr kostenfreie, öffentliche, attraktive Angebote für Bewegung, Spaß und Spiel in allen Teilen des Bezirks geben.

Daher wollen wir

die Realisierung zweier neuer Primärversorgungszentren.

mehr fachärztliche Praxen, denn in einigen fachärztlichen Bereichen ist Margareten unterdurchschnittlich versorgt.

ein Sportzentrum für Margareten.

Angebote zur Mobilisierung für längere Erhaltung des Bewegungsapparates.

die Sportmöglichkeiten in den Parks weiter ausbauen.

Margareten fühlt sich wohl

Im öffentlichen Raum verbringen wir unsere Freizeit und treffen unsere Mitmenschen. Daher gestalten wir gemeinsam die Orte so, dass sich alle wohlfühlen. Mobilität ermöglicht Teilhabe am öffentlichen Leben. Wir alle gehen zu Fuß, das unterstützen wir mit zusätzlichen Maßnahmen. Wir brauchen mehr Verkehrsberuhigung und Barrierefreiheit.

Daher wollen wir

Siebenbrunnenplatz, Margaretenplatz und Hochhauspark unter Beteiligung der AnrainerInnen neu gestalten.

mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Sitzplätze mit Beschattung und Trinkbrunnen.

mehr moderne und zugängliche Toilettenanlagen.

Straßenbegleitgrün und das Öffnen versiegelter Flächen zur Begrünung

eine attraktive Infrastruktur für fußläufige Verbindungen.

Margareten startet solidarisch ins Leben

Kinder sind unsere Zukunft. Wir fördern das kindergerechte Wohnen und sorgen für vielfältige Spiel- und Freizeitmöglichkeiten. Wir setzen uns für die bestmögliche Bildung für unsere Kinder ein. Eltern brauchen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch hier soll die beste Qualität für alle zugänglich sein.

Daher wollen wir

eine neue Ganztagsschule am Standort Castelligasse.

Plätze für alle Margaretner Kinder in den Kindergärten im Bezirk.

Schwerpunktschulen für Ökologie und Digitales.

Berufsinfotage für Lehrlinge und eine Plattform zur Lehrlingsvernetzung.

einen neuen modernen VHS-Standort in der Stöbergasse als Bildungszentrum für alle MargaretnerInnen.

Schulvorplätze und Schulhöfe mit Grün- und Wasserkonzepten neu gestalten.

Margareten ist gleichberechtigt und vielfältig

Wir setzen uns für ein selbstbestimmtes, unabhängiges und sicheres Leben von Frauen und Mädchen ein. Margareten steht für eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer die gleichen Chancen und Rechte haben. Die SPÖ Margareten tritt aktiv gegen Rassismus, Sexismus, Homo- und Transphobie und gegen alle Formen der Diskriminierung auf. Wir treten für einen solidarischen Bezirk ein, in dem die Menschen tolerant und respektvoll miteinander umgehen und leben.

Daher wollen wir

Beratung im Nachbarschaftszentrum zu den Themen Gesundheit, Arbeit, etc. für Frauen und Mädchen.

eine gendergerechte Gestaltung im Hochhauspark.

ein sichtbares Bündnis für Vielfalt und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung auf Grund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.

mehr Demokratieförderung für Margaretner Jugendliche anbieten und unterstützen.

Das vollständige Wahlprogramm der SPÖ Margareten finden Sie hier: https://bit.ly/32WgHmn. (Schluss)



