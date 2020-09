ORF-„Millionenshow“ startet am 7. September in den Herbst

Das 20 Jahre Jubiläumsspecial am 26. September in ORF 2

Wien (OTS) - Welcher Joker darf es denn sein? Am 7. September 2020 startet die „Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 in die neue Saison. Zum Auftakt quizzt Armin Assinger in doppelter Länge mit acht Kandidatinnen und Kandidaten. Ab 14. September haben dann wieder jeden Montag jeweils vier Kandidatinnen und Kandidaten die Chance, den Sprung in die Mitte zu schaffen und bis zu eine Million Euro zu erspielen. Außerdem steht am Samstag, dem 26. September, der gesamte TV-Abend von ORF 2 im Zeichen von „20 Jahre Millionenshow“: Um 20.15 Uhr eröffnet Armin Assinger mit einer 130-minütigen Spezialausgabe, in der nicht nur zahlreiche Rückblicke die Highlights der Sendungsgeschichte Revue passieren lassen, sondern darüber hinaus den Kandidatinnen und Kandidaten ein ganz besonderer Zusatzjoker zur Verfügung steht. Ab 22.40 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit drei ganz besonderen „Millionenshow“-Ausgaben – nämlich jenen, in denen Mathias Stockinger (22.40 Uhr), Elfriede Awadalla (23.35 Uhr) und Anton Sutterlüty (0.25 Uhr) zu Millionären wurden.

Alle neuen Sendungen wurden unter Einhaltung der Corona-Präventionsbestimmungen mit reduziertem Publikum aufgezeichnet.

Neue „Millionenshow“-Ausgaben ab 7. September um 20.15 Uhr in ORF 2

In der ersten Ausgabe am 7. September sind folgende acht Kandidatinnen und Kandidaten mit dabei: Atena Adambegan aus Wien, Alexander Konrad aus Pilgersdorf im Burgenland, Brigitte Garhofer aus Wien, Bernhard Vorich aus Altheim in Oberösterreich, Sabina Naber aus Wien, Johann Hackl aus Altenhof am Hausruck in Oberösterreich, Barbara Weber aus Zirl in Tirol und Alexander Dick aus Wien.

In der zweiten Ausgabe am 14. September versuchen folgende vier Kandidatinnen und Kandidaten ihr Glück: Gerlinde Höbling-Rad aus Sattledt in Oberösterreich, Andreas Leiner aus Neusiedl am See im Burgenland, Manuela Grubelnig aus Wien und Christian Korizek aus Au an der Donau in Oberösterreich.

„Die 20 Jahre Millionenshow“ am 26. September um 20.15 Uhr in ORF 2

Die „Millionenshow“ blickt bereits auf 20 Jahre erfolgreiche Fernsehgeschichte zurück! In der Spezialausgabe treten acht Kandidaten und Kandidatinnen an, um die Million zu gewinnen. Jede/r von ihnen hat einen speziellen Bezug zur „Millionenshow“, sei es, dass er oder sie im selben Jahr wie die „Millionenshow“ geboren wurde, oder schon als Kind an der Junior-„Millionenshow“ teilgenommen hat, etc. In Rückblicken gibt es ein Wiedersehen mit den emotionalsten, spannendsten und lustigsten Momenten dieser 20 Jahre. Zum Jubiläum bekommt jede Kandidatin und jeder Kandidat außerdem einen zusätzlichen Joker: Einmal pro Spiel können zwei Personen zu Rate gezogen werden, die es schon einmal geschafft haben, 15 Fragen richtig zu beantworten und die Million zu gewinnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at