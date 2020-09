10. Bezirk: Grenzackerstraße - Straßenbauarbeiten zwischen Pernerstorfersteg und Daumegasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 8. September 2020, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A mit Bauarbeiten in der Grenzackerstraße im Abschnitt zwischen Pernerstorfersteg und Daumegasse im 10. Bezirk.

Details

Für die Herstellung eines Busfahrstreifens ist es erforderlich, die Fahrbahn der Grenzackerstraße zwischen Pernerstorfersteg und Daumegasse in Fahrtrichtung Verteilerkreis Favoriten umzubauen und vor der Kreuzung mit der Daumegasse eine Autobushaltestelle zu errichten. Zudem wird der Gehsteig in der Grenzackerstraße vor der Daumegasse (in Richtung Triester Straße) verbreitert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Grenzackerstraße in Fahrtrichtung Verteilerkreis Favoriten erfolgen bei Sperre des Parkstreifens und in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei Freihaltung eines Fahrstreifens. Die Arbeiten in der Grenzackerstraße in Fahrtrichtung Triester Straße erfolgen in der Zeit zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei Freihaltung eines Fahrstreifens. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten, der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Örtlichkeit: 10., Grenzackerstraße zwischen Pernerstorfersteg und Daumegasse

- Baubeginn: 8. September 2020

- Geplantes Bauende: 3. Oktober 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig/hol

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Matthias Holzmüller

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49811

Mobil: 0676 8118 49811

E-Mail: matthias.holzmueller @ wien.gv.at