7. Bezirk: 14 neue Baumscheiben für Schottenfeldgasse

Wien (OTS) - Nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien – Wiener Wasser und aufgrund von Zeitschäden beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 8. September 2020, mit Straßenbauarbeiten in der Schottenfeldgasse im Abschnitt zwischen Burggasse und Westbahnstraße im 7. Bezirk. Weiters werden 14 neue Baumscheiben in diesem Abschnitt realisiert.

Verkehrsmaßnahmen

Die Instandsetzungsarbeiten an der Kreuzung Schottenfeldgasse/Burggasse finden in zwei Nächten bei Sperre des Rechtsabbiegestreifens in der Burggasse statt. Das Rechtsabbiegen in die Schottenfeldgasse ist über den Geradeausfahrstreifen möglich. Während der Arbeiten zur Errichtung der Baumscheiben – tagsüber zwischen 6 Uhr und 17 Uhr – ist das Radfahren gegen die Einbahn nicht erlaubt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 7., Schottenfeldgasse zwischen Burggasse und Westbahnstraße



- Baubeginn: 8. September 2020

- Geplantes Bauende: 20. September 2020

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

