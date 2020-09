„DIE.NACHT“: Start für „Live im SK1“ mit Benny Hörtnagl ab 8. September

Late-Night-Music-Sessions in ORF 1 mit besonderen Live-Aufnahmen heimischer Musikgrößen – Auftakt mit Rainhard Fendrich

Wien (OTS) - ORF 1 startet ab Dienstag, dem 8. September 2020, um 23.10 Uhr mit den Late-Night-Music-Sessions in „DIE.NACHT“! „Live im SK1“ begrüßt Ö3-Moderator Benny Hörtnagl („Solid Gold“ und „Treffpunkt Österreich“) österreichische Musikerinnen und Musiker zu ganz besonderen Live-Aufnahmen in das „SK1“ genannte ORF-Tonstudio. In insgesamt sechs Ausgaben lassen Rainhard Fendrich, Voodoo Jürgens, Avec, Seiler und Speer, Oehl und Wanda das Publikum an ihrer Musik teilhaben. Gemeinsam mit dem Musikexperten Benny Hörtnagl haben die Künstlerinnen und Künstler ihr ganz spezielles und einzigartiges Programm erarbeitet – gespielt werden ihre größten Hits, neue Songs und Neuinterpretationen. Dabei treten immer wieder weitere Künstler/innen als Special Guests auf, um zusammen Musik zu machen – Alt trifft Jung und Pop jammt mit Dialekt. Mit dem Start von „Live im SK1“ feiert ORF 1 50 Jahre Austropop und gleichzeitig den 20. Geburtstag der „Amadeus Austrian Music Awards“. Corona-bedingt findet die diesjährige Preisverleihung im Zuge einer voraufgezeichneten TV-Show statt, die am Donnerstag, dem 10. September 2020, um 20.15 in ORF 1 sehen ist.

Benny Hörtnagl: „,Live im SK1‘ bietet der unglaublich facettenreichen und großartigen österreichischen Musiklandschaft eine besondere Plattform. Das ist mir ein Anliegen und das Line-up der ersten Staffel beweist, wie glanzvoll, qualitativ hochwertig und erfolgreich unsere heimischen Acts sind. Ich habe sie eingeladen, um ihre besten Songs und sich selbst im intimen Rahmen zu präsentieren. Und ich finde es mega, dass so viele großartige Acts gleich in den ersten Sendungen dabei sind! Wird lässig, laut und leidenschaftlich.“ Worauf sich das Publikum dabei besonders freuen kann: „Zusammengefasst auf Fernsehen zum Lauterdrehen und Musik zum Anschauen. Unsere Acts werden jeweils vier Songs spielen und dazwischen nehmen wir uns Zeit, um ein bisschen ungezwungen zu quatschen, über das Leben, die Liebe und die Musik. Es wird auch die eine oder andere Geschichte geben, die man so noch nie gehört hat.“

Die Sendetermine im Überblick – ab 8. September, jeweils um 23.10 Uhr in ORF 1:

8. September: Rainhard Fendrich

22. September: Voodoo Jürgens

29. September: Avec

6. Oktober: Seiler und Speer

13. Oktober: Oehl

20. Oktober: Wanda

