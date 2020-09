SWV Wien gratuliert André Stolzlechner und Firas Saedaddin zur Wahl als neue SWV-Vorsitzende in Rudolfsheim-Fünfhaus und Hernals

Langjährige SWV Wien-Mitglieder und Funktionäre im 15. und 17. Wiener Gemeindebezirk gewählt

Wien (OTS/SWV Wien) - Mit 3. September 2020 wurden der Gastronom und Galerist André Stolzlechner und der Unternehmensberater Firas Saedaddin zu den Vorsitzenden und Ansprechpartner für Ein-Personen UnternehmerInnen und KMU in den Bezirken gewählt. In Rudolfsheim-Fünfhaus folgt André Stolzlechner dem langjährigen Bezirksvorsitzenden KommR Karl Skopek, der diese Funktion knapp 30 Jahre ausgeübt hat. In Hernals löst Firas Saedaddin, KommR Hans Georg Eisenkölbl nach knapp 11 Jahren ab.



„Es ist mir ein großes Anliegen, die Sichtbarkeit der vorhandenen Leistungen für Selbstständige zu verstärken. In Zeiten wie diesen geht es darum, die Aufmerksamkeit auf die UnternehmerInnen zu lenken und bestehende Arbeitsplätze zu sichern sowie neue zu schaffen! Gemeinsam schaffen wir es durch die Corona-Krise und machen es nachhaltig besser!“, so der neu gewählte Vorsitzende, André Stolzlechner.



Der 54-jährige Gastronom und Galerist vertritt die Anliegen der Selbstständigen in der Wirtschaftskammer Wien in den Fachgruppen Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel sowie Kaffeehäuser. Vor seiner Selbstständigkeit war Stolzlechner im öffentlichen Dienst tätig und betreibt nun seit 1999 mit seiner Frau Margit die Hollerei, ein bis heute erfolgreicher Restaurant- und Cateringbetrieb. Aufgrund seiner Faszination für Kunst, vor allem zeitgenössische Kunst, gründete er im Jahr 2015 die Hollerei Galerie.



„Der 15. gilt als aufstrebender Bezirk, der sowohl tolle Freizeitmöglichkeiten bietet als auch eine dynamische und junge Wirtschaft. Als Vorsitzender werde ich dazu beitragen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Mein Fokus für die Agenden der Unternehmen wird neben der Digitalisierung ein Modernisierungsschub sein. Es braucht endlich leistbare Mieten für Unternehmen und die soziale Absicherung der Selbständigen“, so Stolzlechner abschließend.



„Kleinstunternehmen bilden das Rückgrat der Wiener Wirtschaft und dieses gehört gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen gestärkt. Ich möchte Möglichkeiten aufzeigen wie man dank Innovation und Digitalisierung in der Nahversorgung stark punkten und nachhaltiger wirtschaften kann!” so der neu gewählte Vorsitzende Firas Saedaddin.



Der 47-jährige Unternehmer und Unternehmensberater Firas Saedaddin vertritt die Anliegen der Gewerbetreibenden im Ausschuss des Lebensmittelhandels der Wirtschaftskammer Wien. Vor seiner Selbständigkeit war Saedaddin im Management eines Telekommunikationsunternehmens tätig und ist seit 2013 in unterschiedlichen Geschäftsfeldern unternehmerisch aktiv.



„Hernals ist bekannt für seine direkte Nähe zu Wiener Grünoasen und die rege Wirtschaft. Als Vorsitzender ist es mir ein Anliegen, gezielte Maßnahmen zur Stärkung und Unterstützung der EPU und KleinstunternehmerInnen zu setzen und den Geschäftsleerstand insbesondere auf der Hernalser Hauptstraße zu reduzieren. Die Stärkung der Nahversorgung und die gleichzeitige Belebung von Einkaufsstraßen und der Grätzl wird mein Augenmerk sein“, so Saedaddin zuversichtlich.



Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien dankt KommR Karl Skopek und KommR Hans Georg Eisenkölbl für ihren unermüdlichen Einsatz der Wiener Selbstständigen im 15. und 17 Wiener Gemeindebezirk und freut sich über André Stolzlechner und Firas Saedaddin als gebührende Nachfolger.

