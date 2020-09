11. „Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich“

Ein Abend mit zehn Bühnen am 26. September

St. Pölten (OTS/NLK) - In Niederösterreich hat sich 2009 eine Gruppe von engagierten Bühnenwirtinnen und -wirten im Verein Bühnenwirtshäuser Niederösterreich zusammengeschlossen. Neben ausgezeichneter österreichischer Küche bieten die Wirtshäuser in Zusammenarbeit mit lokalen Kulturvereinen seither rund 400 Veranstaltungen für 50.000 Besucher pro Jahr. Das vielfältige Kulturprogramm reicht dabei von Konzerten über Kabarett, Theater, Filmabende, Lesungen, Vorträge und Diskussionsabende bis hin zum Kindertheater.

Am Samstag, 26. September, wird nun unter dem Motto „Mit Abstand der weltbeste Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich“ der mittlerweile 11. „Welttag der Bühnenwirtshäuser Niederösterreich“ gefeiert. In zehn Bühnenwirtshäusern steht dabei parallel ein besonderer Abend voller kulinarischer und künstlerischer Highlights mit Singer-Songwritern, Kabarettisten, Jazzmusikern, Größen der Kleinkunst und Newcomern auf dem Programm:

Im Alten Depot in Mistelbach begeben sich Martin Neid und Jimmy Schlager literarisch und musikalisch auf die Spur der Weinviertler Seele, im Ausklang in Horn begeistern Marlyn & Stern das Publikum mit World Music, Singer-Songwriting und Folk. In der babü in Wolkersdorf spielen mit Christoph Rois und Wolfgang Pöll zwei Blues- und Boogie-Pianisten auf, der Ballonwirt Aigner in Wieselburg hat eine Show von Isoulate angekündigt. Im club epicur in Klosterneuburg kombiniert The Red Bag Klassiker des „All American Real Book“ mit eigenen Texten und Arrangements, im Gwölb in Korneuburg präsentieren Stephan Rausch & Friends Blues, Soul, Jazz und Funk. In der Lössiade in Absdorf ist die junge Schweizer Kabarettistin und Stand-up-Comedien Isabel Meili zu Gast, die Bühne Mayer im Mautwirtshaus in Mödling bietet ein „Best of Joesi Prokopetz“. In der Kulturbühne Syrnau in Zwettl mixt die Wiener Band The Blues Infusion Eigenkompositionen und weniger bekannte Kleinode des Genres mit Klassikern, in der vereinsMAYERbühne in Rekawinkel schließlich wird der Welttag der Bühnenwirtshäuser für die CD-Präsentation der Musikkanten genutzt.

Karten bei den jeweiligen Bühnenwirtshäusern; nähere Informationen zu allen Wirtshäusern, Anfahrtspläne und das Detailprogramm unter www.buehnenwirtshaeuser.at.

