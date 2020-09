Neue Volkspartei Währing ad Johann Nepomuk-Vogl-Platz: Umbau dank EU-Fördergelder möglich

Umgestaltung ist wichtiger Schritt zur Attraktivierung – Bürgerwünsche von BV Nossek ignoriert

Wien (OTS) - „Seit vielen Jahren gab es den Wunsch und die Anregung aller Parteien im Bezirk, den Johann Nepomuk-Vogl-Platz und somit auch den Markt entsprechend aufzuwerten“, so Spitzenkandidatin der neuen Volkspartei Währing, Kasia Greco. Durch einen gemeinsamen Beschluss in der Bezirksvertretung konnte das Projekt zügig entwickelt und ein entsprechend nachhaltiges Lösungskonzept erarbeitet werden. „Die Umgestaltung ist ein gutes und wichtiges Projekt sowie eine Attraktivierung und ein erster wichtiger Schritt, um das Kreuzgassenviertel wiederzubeleben“, so Greco und weiter: „Aber auch sehr kostenintensiv mit 1,8 Millionen Euro!“

„Die Frage ist, wer das bezahlen soll. Der Bezirk alleine kann das nicht finanzieren, deshalb ist die Verwirklichung nur mit Hilfe von Fördermittel der Europäischen Union und mit Förderungen der Stadt Wien möglich“, so Klubobmann Kurt Weber. Auf dem restlichen Betrag von 450.000 Euro bleibt der Bezirk selbst jedoch sitzen.

Weiters wurden die von Bürgerinnen und Bürgern im Zuge der Informationsveranstaltung eingebrachten Einwände und Ergänzungswünsche von den Grünen ignoriert und konnten daher nicht in die Planungen einfließen. Dass Bezirksvorsteherin Nossek direkte Bürgerbetiligung nicht ernsthaft betreibe, bestätige sich hier wieder einmal klar und deutlich. Der Wegfall von 32 Parkplätzen und die für viele Bürgerinnen und Bürger nicht notwendige Verlegung der Straßenbahnhaltestellen sind nur einzelne Beispiele dafür. „Unsere eingebrachten Vorschläge für Nachhaltigkeit wie z.B. Photovoltaikanlagen auf Dächern der Marktstände und die Öffnung der Stände zum Platz mit Schanigärten wurden ebenso wenig berücksichtigt“, bedauert Greco.

„Es ist erfreulich, dass der neu gestaltete Johann-Nepomuk-Vogl-Platz morgen Samstag eröffnet wird. Der Platz ist eine sichtbare Verschönerung für das Grätzl mit mehr Bäumen und mehr Raum für die Besucherinnen und Besucher des Marktes. Es besteht die Hoffnung, dass durch diese Neugestaltung des Platzes eine Belebung des Marktes und des Kreuzgassenviertels in Währing stattfindet“, so Greco abschließend.

