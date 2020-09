Herr: Umweltschutz braucht gesunde Böden

SPÖ-Umweltsprecherin unterstützt WWF-Petition zur Eindämmung von Flächenverbrauch

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klima- und Umweltsprecherin Julia Herr unterstützt die „Natur statt Beton“-Petition des WWF, die einen Bodenschutz-Vertrag fordert. Dieser soll den hohen Flächenverbrauch in Österreich eindämmen. Julia Herr: „In Österreich werden täglich im Schnitt 13 Hektar Boden verbaut. Diese Zahl ist viel zu hoch, die Folgeeffekte für Natur und Artenvielfalt sind äußerst schädlich. Umweltschutz braucht gesunde Böden.“ Die Abgeordnete hat die Petition bereits unterschrieben.****



Herr meint, es brauche mutige Ansätze auf allen Ebenen und nennt beispielhaft die „Raus aus dem Asphalt“-Aktion in Wien, wo Betonflächen aufgebrochen werden, um stattdessen Grünflächen zu schaffen. Im vierten Wiener Gemeindebezirk nimmt die Aktion heuer ihren Start, die einerseits einen Beitrag zur Biodiversität leistet, bereits kleine Flächen können für Insekten und Schmetterlinge einen Unterschied machen, und andererseits auch zur Abkühlung in der Stadt beiträgt.



„Von den Kommunen bis zum Bund sind hier alle in der Verantwortung", erklärt Herr. „Deswegen habe ich vor einem Jahr einen Brief an alle BürgermeisterInnen geschrieben, um beispielsweise der Zersiedelung von Gemeinden entgegenzuwirken. Die WWF-Petition schlägt genau in diese Kerbe, deswegen hoffe ich auf breite Unterstützung. Der Kampf gegen die Klimakrise kann nicht warten!“ (Schluss) up/sd



