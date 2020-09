ORF III am Wochenende: Grafenegg-Abschlusskonzert mit Buchbinder und Wiener Philharmonikern in „Erlebnis Bühne LIVE“

Außerdem: „zeit.geschichte“-Abend zum Ersten Weltkrieg, Jochen-Rindt-Schwerpunkt zum 50. Todestag (auch in ORF 1, ORF 2 und OSP), Stephansdom-Gottesdienst live

Wien (OTS) - Am Wochenende präsentiert ORF III Kultur und Information erneut ein vielseitiges Programm aus Zeitgeschichte, klassischer Musik, Kabarett und vielem mehr. So widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend am Samstag, dem 5. September 2020, bedeutenden Schlachten des Ersten Weltkriegs, am Sonntag, dem 6. September, stehen in „Erlebnis Bühne“ zwei weitere Höhepunkte des ORF-III-Kultursommers auf dem Programm: das Abschlusskonzert der „Obertöne“-Kammermusiktage aus dem Jahr 2019 und das Grafenegg-Festivalfinale mit Rudolf Buchbinder und den Wiener Philharmonikern live-zeitversetzt aus dem Wolkenturm. Außerdem würdigt ORF III, ebenso wie ORF 1, ORF 2 und ORF SPORT +, Jochen Rindt anlässlich seines 50. Todestages.

Samstag, 5. September

Zum Auftakt des vierteiligen „zeit.geschichte“-Abends zeigt ORF III die von Andreas Novak gestaltete Dokumentation „Kaiser Franz Joseph und der 1. Weltkrieg“ (20.15 Uhr), die sich den historisch und politisch weniger bekannten Seiten des Monarchen widmet. Es folgt der Zweiteiler „Der Erste Weltkrieg – Die Schlacht in den Alpen“ (ab 21.10 Uhr) von Paul Russell und Andrea Vogt, der sich mit dem Krieg in den Dolomiten im Gebiet der Drei Zinnen befasst. Um 22.50 Uhr thematisiert schließlich eine weitere „zeit.geschichte“-Doku „Die Schlacht an der Somme“, die als eine der verlustreichsten Schlachten des Ersten Weltkriegs gilt.

Humorvoll wird es anschließend in „Kabarett im Turm“ mit Thomas Maurer und dessen Programm „Maurer ab Hof“ (23.40 Uhr).

Sonntag, 6. September

Den Sonntag eröffnet eine „Erlebnis Bühne matinee“ mit dem Abschlusskonzert der „‚Obertöne‘“ Kammermusiktage“ (8.40 Uhr) aus dem Jahr 2019. Die prunkvolle Kulisse des Bernardisaals im Stift Stams ist Schauplatz der internationalen Kammermusiktage; seit 2014 prägt das Festival den Tiroler Kulturkalender mit hochkarätigen Besetzungen, mutigen Kontrasten und großen Komponisten.

Um 10.00 Uhr überträgt ORF III den „Katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom“ live. Den Gottesdienst hält Dompfarrer Toni Faber.

Im Hauptabend zeigt „Erlebnis Bühne LIVE“ das Abschlusskonzert des diesjährigen Grafenegg Festivals mit Rudolf Buchbinder und den Wiener Philharmonikern live-zeitversetzt um 20.15 Uhr. Dieses steht ganz im Zeichen des Jahresregenten Ludwig van Beethoven. Gemeinsam mit dem Spitzenorchester stellt der Ausnahmepianist und künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals zwei Klavierkonzerte des Komponisten – Nr. 2. in B-Dur und Nr. 3 in c-Moll – in den Mittelpunkt.

Ab 23.15 Uhr würdigt ORF III Jochen Rindt anlässlich seines 50. Todestages mit zwei „zeit.geschichte“-Dokumentationen, die an die Rennsportlegende erinnern. So steht um 23.15 Uhr die Doku „Jochen Rindt – Der erste Popstar der Formel 1“ auf dem Programm, gefolgt von „Jochen Rindt Rennfahreroper“ um 0.00 Uhr. Apropos Jochen Rindt: Am Montag, dem 6. September, zeigt ORF 2 um 18.25 Uhr ein „Österreich-Bild aus dem Landesstudio Steiermark“ mit dem Titel „Jochen Rindt – Der Weltmeister aus Graz“ – ein filmisches Porträt von Günter Schilhan. ORF SPORT + zeigt diesen Film am 7. September um 20.15 Uhr. Und auch „Sport am Sonntag“ widmet sich am 6. September um 18.00 Uhr in ORF 1 dem „Mythos Jochen Rindt“.

