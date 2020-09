NEOS Wien: Stopp dem Rot-grünen Baummord in der Universitätsstraße

Bettina Emmerling: Intelligente Verkehrsumlegung könnte Bäume retten

Wien (OTS) - Ausschreibungsunterlagen der Wiener Linien belegen, dass eine ganze Baumreihe in der Universitätsstraße gefällt werden soll. Grund dafür ist die Aushebung der Baugrube sowie die Umlegung der Straßenbahn und des Autoverkehrs.

Dort wo früher bis zu 60 Jahre alte Bäume standen soll nun für einige Monate die Straßenbahn unterwegs sein.

„Überall versucht man verzweifelt Grünflächen aus dem Boden zu stampfen und gibt viel Geld für Begrünungsmaßnahmen aus. Dass prächtige Bäume wie hier ohne Zögern einfach gefällt werden sollen entbehrt jeglicher Logik“, kritisiert NEOS Umweltsprecherin Bettina Emmerling.

Mit einer intelligenten Verkehrsumleitung könnten zumindest 21 der Bäume gerettet werden. Würde man die Einbahnregelung auf der Straße des Achten Mais aufheben und den Autoverkehr auf diese umleiten könnten die Straßenbahnschienen auf die derzeitige Fahrspur legen und die Bäume an der Universitätsstraße erhalten.

Auch in der Inneren Stadt, zu der einige der Bäume gehören zeigt man sich entsetzt: „Wir haben uns in der Inneren Stadt ganz klar für die Pflanzung von Bäumen und zusätzliche Grünflächen ausgesprochen. Mit Maßnahmen wie der verkehrsberuhigten Innenstadt wollen wir dies ebenso fördern. Übereilte Entscheidungen wie diese hier stehen im direkten Gegensatz dazu“, so Thomas Klein, Bezirkskoordinator der NEOS Innere Stadt.

Auch am Alsergrund werden die Pläne stark kritisiert:

„Wir zahlen 25.000 Euro für die Pflanzung eines Baumes und hier werden einfach großkronige Bäume gefällt, ohne gemeinsam mit dem Bezirk nach Alternativen zu suchen. Das ist definitiv nicht der richtige Weg um Hitzeinseln zu vermeiden“, so Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, Spitzenkandidat der NEOS Alsergrund.

„Bis Bäume dieser Größe gleichwertig ersetzt werden können dauert es mehrere Jahrzehnte. Aus diesem Grund muss die Fällung jedes einzelnen Baumes gut überlegt sein. Wir fordern daher von der Stadt, unser Modell zu überprüfen und den Baummord in der Universitätsstraße zu verhindern“, schließt Emmerling.

