Initiative „17 und wir“ widmet sich heuer dem Boden

„Vom Wert des Bodens“ ab 25. September in Krems, Mistelbach und Ober-Grafendorf

St. Pölten (OTS/NLK) - Die 2018 gestartete Initiative „17 und wir“ hat sich zum Ziel gesetzt, die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung – die sogenannten SDGs (Sustainable Development Goals) – und damit den Wert von regionalen Lebensmitteln, fairen Arbeitsbedingungen, hochwertiger Bildung und vor allem Gesundheit verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Querschnitts-Thema Boden, der - angefangen bei der Produktion von Lebensmitteln über Raumplanungsmaßnahmen bis hin zum Themenfeld Klimaschutz und Klimawandelanpassung - eine große Rolle spielt. Auch im Klima- und Energieprogramm 2020 des Landes Niederösterreich ist der Bodenschutz dementsprechend in mehreren Handlungsfeldern verankert.

Neben der Website www.17undwir.at, die unter dem Motto „Globale Ziele auf den Boden bringen“ Hintergrundwissen, praktische Hinweise und Beispiele, vertiefende Informationen wie eine neue Boden-Grafik, Blog-Beiträge sowie die Rubrik „Stimmen“ mit Experten-Statements umfasst, werden jetzt im Herbst unter dem Titel „Vom Wert des Bodens“ drei regionale Veranstaltungen zum Informieren und Austauschen rund um das Thema Boden abgehalten: am Freitag, 25. September, ab 13.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems zum Schwerpunkt Klimawandel und Raumplanung, am Donnerstag, 1. Oktober, ab 17 Uhr im Alfred-Ŝramek-Saal in Mistelbach zum Schwerpunkt Klimawandel und Ernährung sowie am Donnerstag, 15. Oktober, in der Pielachtalhalle in Ober-Grafendorf zum Schwerpunkt Klimawandel und Landwirtschaft, wobei in Mistelbach und Ober-Grafendorf auch Exkursionen vorgesehen sind.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft unter 02742/9005-15295, DI Franziska Kunyik, und e-mail franziska.kunyik @ noel.gv.at; weitere Informationen und Anmeldungen unter www.17undwir.at/events.

