Neu Marx: Startschuss für E-Mobility-Weltrekord am 13. September

E-Mobility-Parade mit Rahmenprogramm startet auf der Karl-Farkas-Gasse 1

Wien (OTS/RK) - Neu Marx, der Standort für Medien, Kultur und Kreativwirtschaft sowie Technologie, Digitalisierung und Wissenschaft im dritten Bezirk in Wien, ist am 13. September 2020 der Startpunkt für einen Weltrekordversuch der besonderen Art: Bei der E-Mobility-Parade – Rock den Ring 2020 wollen die Veranstalter mit mindestens 577 teilnehmenden, straßenzugelassenen Elektrofahrzeugen die bisherige Höchstmarke überbieten. Die Parade startet auf der Freifläche Karl-Farkas-Gasse 1 (Einfahrt von der Baumgasse) und führt über den Rennweg zur Wiener Ringstraße, die gegen die normale Fahrtrichtung befahren wird. Bereits vor dem Start gibt es einen Flashmob auf der Fläche der WSE Wiener Standortentwicklung GmbH, einem Unternehmen der Wien Holding, in Neu Marx. Mehrere hundert Fahrzeuge werden in Form eines Ladesteckers arrangiert und fotografiert.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Bereits ab 10.00 Uhr wartet in Neu Marx ein umfangreiches Programm auf die TeilnehmerInnen und Interessierte. Die wichtigsten E-Mobility-AnbieterInnen sind am Marktplatz mit ihren Produkten und Informationen anzutreffen. Um 15.00 Uhr setzt sich der Elektro-Konvoi Richtung Innenstadt in Bewegung. Am Heldenplatz schließlich nehmen die E-Fahrzeuge noch einmal Aufstellung. Auf einer Bühne wartet ein abwechslungsreiches Programm – und noch einmal die Möglichkeit, die neuesten E-Fahrzeuge aus nächster Nähe zu sehen. Ebenfalls wieder mit dabei sind die elektrische Müllabfuhr der Stadt Wien – MA48, die Wiener Linien sowie die Wiener Polizei.

Weitere Informationen sowie die Registrierung zur Veranstaltung finden Sie hier: www.rockdenring.info

