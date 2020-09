SPÖ-Köllner: Schulsport-Gipfel - es kommt Bewegung ins Spiel

Wien (OTS/SK) - Der burgenländische Mandatar und SPÖ-Sportsprecher im Nationalrat, Maximilian Köllner, begrüßt das auf Einladung von Bildungsminister Faßmann stattgefundene Treffen zum Thema „Bewegung und Sport im Schuljahr 2020/2021“, mit dem Faßmann langsam Bewegung ins Spiel bringt. „Dass der Sportunterricht in den Schulen ab Herbst wieder regulär stattfindet, ist ein gutes Zeichen. Dass die tägliche Bewegungseinheit ein Thema des Treffens war, freut mich persönlich sehr“, kommentiert Köllner Medienberichte. ****



„Ja, Bewegung ist für alle Kinder wichtig. Sport unterstützt die geistige und körperliche Fitness, fördert den Teamgeist und stärkt die positive Entwicklung der Schülerinnen und Schüler. Darum brauchen wir Sport und Bewegung als Ausgleich zu Deutsch, Mathematik und Co. – und zwar sofort", so Köllner.



Das Burgenland habe bereits Pionierarbeit geleistet: Bereits 80 Prozent der Pflichtschulen im Burgenland haben am Pilotprojekt „Tägliche Turnstunde“ teilgenommen. Sport ist die Basis für die SpitzensportlerInnen der Zukunft. Sport ist auch die beste Gesundheitsprävention und spart dem Staat jährlich geschätzte 530 Millionen Euro an Gesundheitskosten.



„Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Effiziente Maßnahmen wie die tägliche Bewegungseinheit brauchen rasch die entsprechenden finanziellen Mittel, weil dieses Geld eine Investition in die Zukunft ist“, so Köllner.



Bereits 2013 wurde in der BSO-Studie „Sport & Gesundheit“ eine volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Rechnung des Breiten- und Freizeitsports erstellt. Die Studie zeigt, dass nicht die Sportausübung, sondern die Nicht-Sportausübung eindeutig mehr Kosten verursacht.



„Alle Sportdachverbände fordern die tägliche Turnstunde für alle Kinder und Jugendlichen in sämtlichen Schulformen seit Jahren. Sie alle haben meine Unterstützung auf Bundesebene. Hier gilt es rasch Tempo aufzunehmen in den Ministerien für Sport und Bildung und das notwendige Budget zur Verfügung zu stellen“, fordert Köllner. (Schluss) bj/sd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at