Hammerschmid dankt Androsch für seinen unermüdlichen Einsatz als Präsident des Forschungsrates

„Forschung ist heute wichtiger denn je“

Wien (OTS/SK) - Zum Ende der Amtsperiode von Hannes Androsch als Präsident des österreichischen Rates für Forschung und Technologieentwicklung dankt die SPÖ-Forschungssprecherin Sonja Hammerschmid dem Visionär für seinen Einsatz: „Personen wie Hannes Androsch benötigt die österreichische Forschungslandschaft dringend. Uns ist klar: In Zeiten von Corona, Klimawandel und Digitalisierung sowie Künstlicher Intelligenz ist eine starke und unabhängige Forschungslandschaft wichtiger denn je. Daher benötigt die Forschungspolitik Zukunftsdenker wie Androsch, die sich unermüdlich für die Anliegen der Institutionen in diesem Bereich einsetzen, sich kein Blatt vor den Mund nehmen und als Stachel im Fleisch agieren.“ ****

Androsch war seit jeher ein Politiker, der Zukunft gestalten wollte und die Wichtigkeit von Forschung und Wissenschaft erkannte. In seiner Funktion als Präsident des österreichischen Rates für Forschung und Technologieentwicklung zeigte er immer wieder auf, was zu tun wäre, damit Österreich in das Feld der Innovationsleader aufschließen kann. „Leider gibt es jedoch bis heute keine Klarheit darüber, wie die wichtige Arbeit des Forschungsrates nach Ende dieser Amtsperiode weitergeführt werden soll. Wir dürfen keine Politik der Zukunftsvergessenheit zulassen, die sich nur noch an aktuellen Umfragewerten orientiert“, kritisiert die Abgeordnete.

Sie bekräftigt die Forderung, den im Regierungsprogramm geplanten „Fonds Zukunft Österreich“ rasch einzurichten und die nötige Finanzierung für die Forschungsinstitutionen zu gewährleisten. „Es kann nicht sein, dass Forschungsminister Faßmann seinen Parteikollegen im Finanzministerium hier keinen Druck macht und lediglich auf eine rasche Umsetzung hofft. Hoffen ist zu wenig. Tun ist angesagt! Jetzt!“, so die SPÖ-Forschungssprecherin.(Schluss) up/wf



