Moosbrugger: Versorgungssicherheit auch bei Zucker aufrechterhalten

Ausreichende Rübenanbaufläche für heimischen Standort als gemeinsames Ziel

Wien (OTS) - "Gemeinsames Handeln ist wichtig, um die Selbstversorgung unseres Landes mit heimischem Zucker zu gewährleisten. Aus diesem Grund muss es Ziel von ganz Österreich sein, ausreichend Rübenanbauflächen zum Erhalt der Verarbeitungsstrukturen sicherzustellen", betonte Landwirtschaftskammer (LK) Österreich-Präsident Josef Moosbrugger nach dem heutigen Gipfelgespräch "Zukunft Zucker", zu dem Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger eingeladen hatte.

Schutz vor Schädlingen und Forschung entscheidend

"Die Klimakrise hat zu einer massiven Verschärfung der Schädlingsproblematik geführt. Wir brauchen geeignete Werkzeuge und Mittel zum Schutz unserer Rübenpflanzen, sonst sind diese dem Rübenderbrüssler und anderen gefährlichen Schädlingen hilflos ausgeliefert. Das müssen wir gemeinsam verhindern", unterstrich der LKÖ-Präsident. "Wir Bäuerinnen und Bauern kommen gerne unserem Versorgungsauftrag für die Bevölkerung nach, brauchen dafür aber entsprechende Rahmenbedingungen", so Moosbrugger. Er nannte unter anderem die Entwicklung widerstandsfähiger Sorten sowie eine verstärkte Zusammenarbeit von Forschung und Praxis.

"Die Marktlage ist in den vergangenen Jahren nicht zuletzt wegen gesetzlicher Änderungen auf EU-Ebene deutlich schwieriger geworden. Die Agrana hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes gegeben und wird dies auch weiter tun. Wir als Landwirtschaftskammer stehen hinter unseren Bäuerinnen und Bauern. Keinesfalls darf ein weiterer wichtiger Markt für die österreichischen Betriebe und somit ein regionaler Rohstoff für die Versorgung der Bevölkerung verloren gehen", warnte Moosbrugger.

Mit Risikomanagement für Arbeitsplätze und Klimaschutz sorgen

"Die Klimakrise führt zu immer stärkeren Ertragsschwankungen. Ein zunehmend wichtiges Element für unsere Rübenbauern ist daher ein modernes, effizientes Risikomanagement. Neben den unverzichtbaren Versicherungen brauchen wir weitere Instrumente, damit unsere Bäuerinnen und Bauern auch weiter bereit sind, die gewünschten Kulturen anzubauen", erklärte der LK Österreich-Präsident. "Heimischer Zucker steht für zahlreiche Arbeitsplätze im ländlichen Raum sowie für Klimaschutz. Über Tausende Kilometer transportierter Rohrzucker von brandgerodeten Regenwaldflächen hat in Zeiten von brennenden Herausforderungen wie der Klimaverschlechterung absolut keinen Platz in Österreich", so Moosbrugger. (Schluss)

