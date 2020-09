Staatssekretärin Mayer empfing den tschechischen Kulturminister Lubomír Zaorálek zu einem Arbeitsgespräch.

Austausch über die Erfahrungen und Umgang mit der Covid-19-Krise / Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Mit Blick auf die Covid-19-Krise tauschten sich heute der tschechische Kulturminister Lubomír Zaorálek und Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer über die getroffenen Unterstützungsmaßnahmen für den Kultursektor aus. „Die Gesundheitskrise hat den Kultur- und Kreativsektor in unseren beiden Ländern hart getroffen. Im internationalen Austausch und in enger Zusammenarbeit können wir unsere Kräfte bündeln, um die Widerstandskraft des Sektors zu stärken und die grenzüberschreitenden Kulturkooperationen weiterzuentwickeln“, so Staatssekretärin für Kunst und Kultur Andrea Mayer.

Große Hoffnung setzten beide Repräsentanten auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus – dieser würde die angespannte Situation auch im Kulturbereich wesentlich entschärfen.

Die Tschechische Republik und Österreich haben in den vergangenen Jahren ihre kulturelle Zusammenarbeit intensiviert – beispielsweise im Rahmen der unzähligen Kulturprojekte in den Grenzregionen, aber auch durch die gemeinsame Nominierung des Stoffveredelungsverfahrens Handblaudruck auf die Repräsentative Liste des immateriellen Erbes der Menschheit der UNESCO.

Im Vorfeld des Arbeitstreffens lud Kunst- und Kulturstaatssekretärin Mayer die tschechische Delegation zu einer Führung in das zur Österreichischen Nationalbibliothek gehörende Globenmuseum im Palais Mollard ein.

Bilder zum Arbeitstreffen und dem Besuch im Globenmuseum sind auf der Website des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (https://www.bmkoes.gv.at) kostenfrei abrufbar.

