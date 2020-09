Rad und Tat für Wohnungslose

Sozialprojekt FahrradFreundeFloridsdorf

Für uns zählt jedes Fahrrad, jedes Ersatzteil, jede Stunde, die unsere Bewohner am Rad oder mit dem Reparieren von Fahrrädern verbringen. Paul Maurer, Projektleiter FahrradFreundeFloridsdorf

Wien (OTS) - Am Rad und im Leben in Bewegung kommen. Das ist das Motto der kürzlich eröffneten Upcycling Werkstatt FahrradFreundeFloridsdorf im Haus Erna. Das Sozial Betreute Wohnhaus der Heilsarmee Österreich bietet ehemals obdachlosen Männern ein schönes Zuhause auf Lebenszeit und seit kurzem auch eine neue Tagesstruktur: Reparieren von gespendeten Fahrrädern unter fachmännischer Anleitung.

Man muss das Rad nicht neu erfinden

2020 ist Fahrradfahren angesagt. Wer kein Fahrrad hat oder nicht viel Geld in ein neues investieren kann, kauft sich ein gebrauchtes. Wer dabei noch etwas Gutes bewirken möchte, erwirbt sein neues Altes bei FahrradFreundeFloridsdorf (FFF). Andreas Schmaranzer, Leiter des Hauses Erna und Mitbegründer von FFF erklärt das Konzept: "Wir sammeln Fahrräder, um sie mit und für unsere Bewohner zu reparieren. Nicht gebrauchte Räder verkaufen wir günstig weiter. Damit verhelfen wir unseren Bewohnern zu einer sinnhaften Tagesstruktur und ermöglichen einkommensschwachen Menschen den Kauf eines Fahrrads für wenig Geld." Ein generalüberholtes Secondhand-Rad kostet zwischen EUR 50,00 und EUR 150,00.

Jedes Fahrrad zählt

Wer sein altes Rad oder die Ersatzteile nicht mehr braucht, kann sie jederzeit in der Werkstatt abgeben. FahrradFreundeFloridsdorf Projektleiter Paul Maurer: " Für uns zählt jedes Fahrrad, jedes Ersatzteil, jede Stunde, die unsere Bewohner am Rad oder mit dem Reparieren von Fahrrädern verbringen. Um den Betrieb am Laufen zu halten, sind wir somit auf Sachspenden angewiesen. Für jede Schraube, die an uns weitergereicht wird, sind wir sehr dankbar."

Durch den dauerhaften Zugang zu Fahrrädern sind die Bewohner mobiler geworden. Es werden regelmäßig Radtouren unternommen und Anreize geschaffen, öfter das Rad als Verkehrsmittel zu nutzen. Jedem steht dafür ein Rad zur Verfügung. "Wir sind stets darum bemüht, unseren Bewohnern eine sinnvolle Tagesstruktur zu bieten, sie zu motivieren, Lebensfreude zu wecken, die Menschen in Bewegung zu bringen. Das ist uns mit der Fahrradwerkstatt sehr gut gelungen", zeigt sich Major Gerhard Wyss, Geschäftsführer der Heilsarmee Österreich, stolz über das jüngste Projekt.

Mehr Informationen unter: heilsarmee.at/fff

