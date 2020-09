Fake-Medikamente: Volle Sicherheit nur in den Apotheken

Gefahr durch gesundheitsgefährdende Fälschungen bei Arzneimitteln – Apothekerkammer beruhigt

Wien (OTS) - Bitte Sperrfrist beachten: GESPERRT bis 15:00 Uhr

Anlässlich der heute veröffentlichten Warnung von 140 internationalen Wissenschaftsakademien vor dem Eindringen gefälschter und minderwertiger Impfstoffe, Medikamente und Medizinprodukte in den Weltmarkt ruft die Apothekerkammer alle Bürgerinnen und Bürger auf, derartige Produkte aus Sicherheitsgründen ausschließlich in österreichischen Apotheken zu kaufen.

„Nur in der Apotheke haben Sie die hundertprozentige Garantie, dass es sich nicht um Fälschungen handelt. Aufgrund der strengen Auflagen und Sicherheitskontrollen sowie der engmaschigen Lieferkette haben Fälscherbanden in den heimischen Apotheken keine Chance. Bitte bedenken Sie: Im besten Fall ist ein gefälschtes Medikament für den Betroffenen wirkungslos, im schlimmsten Fall gesundheitsschädigend oder sogar tödlich“, warnt Mag. pharm. Raimund Podroschko, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. Die Wissenschaftsakademien sprechen in ihrer aktuellen Publikation von bis zu einer Million Todesopfern pro Jahr durch Fake-Medikamente.

„Bei diesen illegalen Produkten gibt es keine Qualitäts- und Herkunftskontrolle. Kriminelle Banden setzen die Gesundheit der Menschen aufs Spiel. Die Coronakrise verleiht diesem Problem besondere Brisanz, denn die Menschen sind sehr verunsichert und werden leicht zu Opfern der Fälscherbanden“, fügt Podroschko erklärend hinzu.

Die Apothekerkammer schließt sich der Warnung der Wissenschaftler an. „Kaufen Sie verschreibungspflichtige Medikamente keinesfalls über das Internet. Sie gefährden Ihre eigene Gesundheit und handeln darüber hinaus illegal, denn der Verkauf von rezeptpflichtigen Arzneimitteln im Internet ist in Österreich verboten. Außerdem berauben Sie sich der apothekerlichen Beratung. Das Risiko ist somit ein doppeltes, denn neben der Gefahr durch Fälschungen besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Arzneimittel unsachgemäß einnehmen oder nicht vertragen.“

Für das komplexe Problem der Fake-Medikamente gebe es erfreulicherweise eine simple Lösung, beruhigt der Apothekerkammer-Vizepräsident: „Beim Bezug von Arzneimitteln über die öffentliche Apotheke sind Fälschungen kein Thema. Die Apotheke ums Eck ist und bleibt ein ‚sicherer Hafen‘ – in jeder Hinsicht.“

Bitte Sperrfrist beachten: GESPERRT bis 15:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Kommunikation

Tel: 01 / 404 14 - 600

E-Mail: presse @ apothekerkammer.at