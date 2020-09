Lotto: Erneut Jackpot am Sonntag – 1,5 Millionen Euro warten

Dreifachjackpot beim Joker – es geht um 800.000 Euro

Wien (OTS) - Ein in letzter Zeit üblicher Lotto Sonntag steht bevor, weil der Lotto Mittwoch wie zuletzt üblich geendet hat: Ohne Sechser. Damit geht es in der nächsten Runde – wie auch schon an den beiden Sonntagen zuvor – um einen Jackpot, und mit den „sechs Richtigen“ wären wiederum rund 1,5 Millionen Euro zu gewinnen. Eine Summe, über die sich an den beiden vergangenen Sonntagen ein Oberösterreicher und ein Wiener dank eines Solo-Sechsers freuen durften.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 44.700 Euro. Ein Wiener war dabei per Quicktipp erfolgreich, ein Niederösterreicher kam mit einem Normalschein zu seinem Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser, womit die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker wartet der erste Dreifachjackpot des Jahres, da es am Mittwoch zum dritten Mal in Folge keinen Gewinner gab. Es gab zwar eine in der Steiermark gespielte Lotto Quittung mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war darauf das „Nein“ angekreuzt. Somit geht es am Sonntag um rund 800.000 Euro.

TopTipp

Ein Kärntner, ein Nieder- und ein Oberösterreicher hatten am Mittwoch mit ihren 4er-Tipps bei TopTipp Glück: Die von ihnen getippten vier Zahlen waren unter den „sechs Richtigen“ bei Lotto und brachten jeweils 3.500 Euro Gewinn.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. September 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 650.112,50 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.695,20 55 Fünfer zu je EUR 1.773,00 188 Vierer+ZZ zu je EUR 155,60 3.282 Vierer zu je EUR 49,50 4.211 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 52.121 Dreier zu je EUR 5,60 183.928 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 11 21 34 37 40 43 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. September 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 32 Fünfer zu je EUR 7.852,20 1.702 Vierer zu je EUR 25,00 30.638 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 03 24 29 32 41 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 2. September 2020

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 625.639,04 – 800.000 Euro warten 14 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 1.048 mal EUR 88,00 10.558 mal EUR 8,00 102.747 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 4 9 3 2 5

