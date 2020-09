Kinder, die zuhause bleiben, engmaschig betreuen!

Kinderfreunde zum Schulstart: Kein Kind darf im Bildungssystem verloren gehen

Wien (OTS) - Zum Start des neuen Kindergarten- und Schuljahres rücken die Kinderfreunde eine spezielle Gruppe in den Fokus: Kinder, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht in die Schule bzw. in den Kindergarten kommen. „Gegen Ende des letzten Schuljahres fehlten alleine in den Schulen mehr als 10.000 Kinder, in unseren Kindergärten blieb sogar ein Drittel aller Kindergartenkinder zuhause. Wir rechnen damit, dass tausende Kinder auch im neuen Schuljahr dem Unterricht und dem Kindergarten fernbleiben werden. Das ist alarmierend!“, erklärt Christian Oxonitsch, Bundesvorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde.

Kinder, die nicht in die Schule oder den Kindergarten gehen können, weil sie selbst krank sind oder einer Risikogruppe angehören bzw. weil das auf ihre Eltern oder Geschwister zutrifft, sind an sich schon schwer belastet – sie brauchen alle Unterstützung und Hilfestellung, die wir ihnen bieten können“, ist sich Oxonitsch sicher.

Hier muss ein spezielles, schnell greifendes Supportsystem geschaffen werden, das sicherstellt, dass kein Kind im Bildungssystem verloren geht. „Da geht es einerseits um den Lernstoff, der selbstverständlich von den Schulen organisiert und zur Verfügung gestellt werden muss – die Schulen können sich für die Kinder, die zuhause bleiben müssen, nicht von ihrem Bildungsauftrag verabschieden“, so Oxonitsch.

„Es geht aber noch viel mehr um aufsuchende psychologische und sozialarbeiterische Begleitung und Betreuung. Wenn da nicht jetzt gehandelt wird, brennt das an“, warnt Oxonitsch. „Es gilt ein System zu schaffen, in dem Elementarpädagog*innen, Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen sich mit jeder Familie individuell und persönlich zusammensetzen und beraten, wie das Kind mitgenommen und gefördert werden kann. Das Bildungsministerium ist hier gefordert, rasch und unbürokratisch Ressourcen frei zu machen und ein solches Supportsystem zu schaffen. Wir können es uns schlicht nicht leisten, tausende Kinder zurück zu lassen.“

