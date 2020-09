21. Bezirk: Anmelden zur Beethoven-Matinee für Kinder

Plätze für 12.9. sichern: office@grossundklein.info

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) geht am Samstag, 12. September, wieder einmal eine Musik-Veranstaltung für den Nachwuchs über die Bühne. Das kindgerechte Konzert hat den Titel „Klassik Cool! Beethoven!“. Die Hommage an den großen Tondichter Beethoven ist für Kinder ab 4 Jahre geeignet und wird auch älteren Begleitpersonen („bis 99 Jahre“) gefallen. Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr dauert die Matinee. Der Eintritt ist kostenlos. Das Corona-Virus bringt eine Beschränkung der Publikumszahl mit sich und es sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 0660/581 33 96 und E-Mail office@grossundklein.info.

„Interessantes und Kurioses über Beethoven und sein Werk“ ist im Festsaal im „Mautner Schlössl“ zu vernehmen. Mäuse und ein Metronom spielen beim Konzert im Museum eine genauso wichtige Rolle wie „60 Kaffeebohnen“, „Der teuerste Einkaufszettel der Welt“ und die „Mondscheinsonate“.

Das Beethoven-Programm am Vormittag wird vom „grossundklein“-Team als eine „Musikalische Schnitzeljagd“ bezeichnet. Eine Gebärdendolmetscherin wirkt an der Matinee mit, die im Rahmen des „Wir sind Wien-Festivals 2020“ stattfindet. Unterstützung erhält das Projekt von der Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ sowie seitens des Bezirksmuseums Floridsdorf. Nach dem konzertanten Teil führt Eva Krapf gerne die Besucherinnen und Besucher durch die Schauräume. Auskünfte über Kultur-Angebote im „Mautner Schlössl“: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister). Kontakt via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:

https://beethoven-gedenkstaette.at

Festival „Wir sind Wien 2020“ (Basis.Kultur.Wien):

https://basiskultur.at/category/wir-sind-wien/

