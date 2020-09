Anpfiff für das Nationalteam: ORF zeigt Nations-League-Doppel am 4. und 7. September

Um 20.15 Uhr in ORF 1 zunächst gegen Norwegen, dann gegen Rumänien

Wien (OTS) - Nun kehrt auch das Nationalteam ins Fußballgeschehen zurück – wenn auch Corona-bedingt ohne Live-Publikum. Doch mit ORF 1 sitzen die Fußballfans am Freitag, dem 4. September 2020, ab 20.15 Uhr ohnehin in der ersten Reihe, wenn Österreich im Rahmen der UEFA Nations League auf Norwegen trifft. Aus Oslo meldet sich Thomas König, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer. Ab 23.00 Uhr stehen dann die Highlights der weiterte Nations-League-Spiele auf dem Programm.

Und am Montag, dem 7. September, geht es ab 20.15 Uhr in ORF 1 gleich mit dem Heimspiel Österreichs gegen Rumänien weiter. Kommentator in Klagenfurt ist Boris Kastner-Jirka, für die Analysen sind einmal mehr die „3 Ps“ (Pariasek, Prohaska, Payer) zuständig. Die Nations-League-Highlights sind ab 22.55 Uhr zu sehen.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen beide Spiele jeweils österreichweit als Live-Stream und anschließend auch als Video-on-Demand bereit.

