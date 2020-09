Angst vor Burnout? – Ein Vortrag zeigt Gegenstrategien auf

Wien (OTS) - Fast die Hälfte der Bevölkerung leidet unter einem Burnout oder ist zumindest gefährdet, daran zu erkranken. Die Coronakrise dürfte dieses Problem nach jüngsten Umfragen sogar noch verschärfen. Welche Maßnahmen vorbeugend oder bei den ersten Anzeichen gesetzt werden können, erklärt Psychologin Christa Simmet-Jäger in einem Vortrag der ÖGGK am 24. September um 18:30 Uhr in 1010 Wien.

44 Prozent der ÖsterreicherInnen leiden unter einem Burnout oder befinden zumindest in einem „frühen Problemstadium“. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung im Auftrag des Sozialministeriums hervor.[1] Während im ersten Stadium die Überlastung von Betroffenen zumeist unerkannt bleibt, wird das im zweiten Stadium zwar erkannt, aber mit einer völligen Zentrierung auf die Arbeit beantwortet. Das Hochfahren aller emotionalen und physischen Systeme führt zu Hypertonie und anderen körperlichen Symptomen, aber auch zu sozialer Isolation. Der Zusammenbruch der Überaktivierung im dritten Stadium bewirkt schließlich die völlige Erschöpfung, Arbeitsunfähigkeit und Depressionen.

„Die komplexen Anforderungen der globalisierten Welt sowie verstärkte Ansprüche an sich selbst erzeugen immer mehr Druck, führen zu einem hohen Belastungsniveau und verursachen häufig ein Burnout“, bestätigt auch Psychologin Mag.a Christa Simmet-Jäger von Anima Mentis, dem ersten Fitnesscenter für mentale Stärke. Dennoch werde das Phänomen vielfach abgetan. Ihre Gegenstrategie: „Die Fähigkeit zur Selbstregulation sowie die Wahrung eigener Grenzen und Bedürfnisse stellen ausschlaggebende Kompetenzen dar, wenn es um den Umgang mit Belastungen und das Vorbeugen eines Burnouts geht.“

In einem Vortrag bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze erläutert die Psychologin, wie man „Einladungen zum Funktionieren“ entlarven und wieder selbstbestimmt den Weg der Freude und Gelassenheit einschlagen kann. Außerdem lernen Interessierte zu erkennen, ob sich ihre nächsten Mitmenschen oder MitarbeiterInnen auf dem besten Weg in ein Burnout befinden – und wenn dem so ist, was sie dagegen tun können.

[1] Oliver Scheibenbogen, Ute Andorfer, Margret Kuderer, Michael Musalek | Prävalenz des Burnout-Syndroms in Österreich – Verlaufsformen und relevante Präventions- und Behandlungsstrategien; Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK); Wien 2017

am Donnerstag, dem 24. September 2020, um 18:30 Uhr

bei der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Kärntner Straße 26/Eingang Marco-d‘Aviano-Gasse 1, 1010 Wien



Ein Vortrag von Mag.a Christa Simmet-Jäger, ausgebildete Gesundheits- und Arbeitspsychologin, tätig bei Anima Mentis, dem ersten Fitnesscenter für mentale Stärke.



Nähere Infos und Anmeldung unter www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft @ oeggk.at oder telefonisch unter 01 996 80 92.



Wegen möglicher Einschränkungen durch die herrschende Coronakrise ersucht die ÖGGK, vor dem Termin auf der Website oder per Telefon sicherzustellen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfindet.

