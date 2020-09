Autokauf in Pandemiezeiten: Jeder Dritte bestellt online

Eine Umfrage des Online-Marktplatzes CarNext.com bestätigt: Das Auto als Fortbewegungsmittel ist hoch im Kurs. Kaufgewohnheiten ändern sich.

Wien (OTS) - CarNext.com, Europas führender Online-Marktplatz für hochwertige Gebrauchtwagen, hat die Ergebnisse seiner neuen Covid-19-Mobilitätsumfrage veröffentlicht. 3.000 Personen in sechs Ländern wurden befragt, wie sich Covid-19 auf ihre Mobilitätsperspektiven auswirkt.

Die Umfrage ergab, dass 81 % der Personen in den befragten Ländern aufgrund der Pandemie nun eher das Auto, anstelle von öffentlichen Verkehrsmitteln, nutzen. Und jeder dritte Autofahrer zieht jetzt in Betracht, ein Fahrzeug online zu kaufen.

Trend geht in Richtung E-Commerce

"Der Privatwagen ist extrem wichtig in der 'neuen Normalität'. Unsere neue Umfrage zeigt, dass 81 % der Befragten aufgrund von Sicherheitsbedenken inzwischen lieber mit dem Auto fahren, anstatt öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. 84 % haben überlegt, anstelle einer Flugreise mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Wir haben während der Pandemie auch eine deutliche Verlagerung hin zum E-Commerce erlebt: Jeder Dritte zieht in Betracht, sein nächstes Fahrzeug online zu kaufen. Diese strukturellen Verschiebungen beweisen eindeutig, dass der Online-Kauf von Fahrzeugen nicht nur ein vorübergehender Trend ist, sondern ein wesentlicher Teil der neuen Normalität“, erklärt Jan Wouter Kleinjan, Chief Product & Marketing Officer von CarNext.com.

Das sind die wichtigsten Ergebnisse der CarNext.com Covid-19-Mobilitätsumfrage:

Es gibt eine klare Präferenz für den Privatwagen gegenüber anderen Mobilitätslösungen, wobei 81 % der befragten Personen aufgrund der Covid-19-Pandemie das Auto den öffentlichen Verkehrsmitteln vorziehen.

Die Meinung in Bezug auf Ride-Hailing- und Ride-Sharing-Lösungen hat sich grundlegend geändert: 60 % der Befragten geben an, dass sie sich bei der Nutzung solcher Dienste etwas oder sogar sehr unsicher fühlen.

84 % der Personen, die in diesem Jahr Urlaubspläne haben, geben an, dass sie sich überlegen, lieber das Auto als das Flugzeug zu nutzen.

Knapp ein Drittel der befragten Personen (31 %) sind heute eher bereit, ein Auto online zu kaufen, als vor der Pandemie

Autofahrer wären eher bereit, ein Auto online zu kaufen, wenn eine Lieferung nach Hause (34 %), eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie (50 %) oder eine vollständige Wartungshistorie und mechanische Prüfung angeboten würden (65 %).

Über die Umfrage:

Die Covid-19-Mobilitätsumfrage von CarNext.com wurde im August 2020 von dem Marktforschungsunternehmen OnePoll in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex der Market Research Society (MRS) durchgeführt.

Die Umfrage umfasst Antworten von 3.000 Fahrern in sechs Ländern: Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Portugal und Spanien.

An der Stichprobenerhebung nahmen pro Land 500 Fahrer im Alter von 25 bis 50 Jahren teil, wobei die Geschlechterverteilung in jedem der befragten Länder gleich war.

Über CarNext.com:

CarNext.com ist ein digitaler Marktplatz für hochwertige Gebrauchtwagen, der nahtlos jedes Fahrzeug jederzeit und überall in ganz Europa bereitstellt. CarNext.com hat den Anspruch, seinen Kunden einen Online-Marktplatz für den Fahrzeugkauf zu bieten, der auf Vertrauen ausgerichtet ist. Über die B2C-Plattform von CarNext.com können Einzelhandelskunden aus einem umfassenden Angebot hochwertige Gebrauchtwagen kaufen, finanzieren und bestellen. Alle Fahrzeuge verfügen über eine vollständige Wartungshistorie, eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie, eine Lieferung nach Hause und umfangreiche Zusatzleistungen. CarNext.com betreibt auch eine B2B-Online-Auktionsplattform für professionelle Einkäufer in mehr als 30 Ländern, die mit einer Händler-App, grenzübergreifenden Käufen und Lieferoptionen unterstützt wird. Alle Fahrzeuge auf CarNext.com stammen aus dem Fuhrpark von LeasePlan sowie von vertrauenswürdigen Drittanbietern.

Rückfragen & Kontakt:

Lorenz Loidl

Country Lead CarNext.com

T: +43 664 60102780

lorenz.loidl @ carnext.com