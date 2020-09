ORF-„Seitenblicke“: Ab 7. September wieder täglich um 20.05 Uhr in ORF 2

Neue Ausgaben des ORF-Gesellschaftsmagazins

Wien (OTS) - Nachdem die ORF-„Seitenblicke“ im Sommer 2020 wochentags um 18.10 Uhr und freitags um 21.20 Uhr auf „Sommerfrische“ in Österreich unterwegs waren und die schönsten Orte des Landes besucht haben sowie mit einer Spezialausgabe ganz im Zeichen der Salzburger Festspiele standen, kehrt das erfolgreichste TV-Gesellschaftsmagazin des Landes am Montag, dem 7. September, um 20.05 Uhr in ORF 2 zurück auf seinen gewohnten Sendeplatz. Dann stehen wieder täglich Berichte aus dem österreichischen Gesellschaftsleben auf dem Programm – die „Seitenblicke“ besuchen zum Auftakt die „Jedermann“-Premiere in der Wachau und die „Freunde der Wiener Staatsoper“ bei ihrer 45-Jahr-Feier.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Wir sind dabei, wenn das Gesellschaftsleben langsam wieder unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen zurückkehrt. Sicher wird man auch merken, dass wir in einer speziellen Zeit leben. Das ist aber auch gut so, weil wir als ORF die Verantwortung haben, zu zeigen, dass es wichtig ist, soziale Kontakte mit Sorgfalt zu pflegen und sich selbst und sein Umfeld zu schützen.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at