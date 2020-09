„Vera“: Neue Ausgaben ab 4. September in ORF 2

Auftakt mit Karina Sarkissova und Franz Klammer

Wien (OTS) - Skilegende und Primaballerina zu Gast bei „Vera“: Zum Staffelstart bittet Vera Russwurm am Freitag, dem 4. September 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 die stets polarisierende „Dancing Stars“-Jurorin Karina Sarkissova und den Liebling der Nation, Franz Klammer, zum Talk.

Karina Sarkissova erklärt, weshalb sie sich in Österreich als eine „Figur der Hassliebe“ sieht, und gibt im persönlichen Gespräch mit Vera Russwurm auch viel Privates preis. So spricht die Mutter von zwei Buben (5 und 18 Jahre) über ihren ersten Nacktfoto-Skandal ebenso wie über ihre eigene, strenge Erziehung und ihre heutige, außergewöhnliche Patchwork-Familie. Hauptberuflich ist die 36-jährige Primaballerina im ungarischen Nationalballett, wälzt aber schon Zukunftspläne für die Zeit nach dem Tanz. Eine Rolle bei den „Vorstadtweibern“ ist bereits ihr erster Schritt in eine neue Richtung.

Ebenso zu Gast ein absoluter Liebling der Österreicher: Franz Klammer! Der Olympiasieger von 1976 leidet an Rheuma an den Händen, weil er durch den Sport zu oft bei Minusgraden auf der Piste war. Nun schwört er auf eine Kältetherapie in der „Kältekammer“ bei minus 110 Grad Celsius. Der Ex-Olympionike ist überzeugt: „Die Kryo-Therapie hilft mir bei Gelenks- und Muskelschmerzen, aber vor allem auch im Sport durch schnellere Regeneration. Ich fühl mich danach unglaublich gut.“

