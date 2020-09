Geburtstagsgeschenk für die Schmetterlingskinder: INTERSPAR wiederholt Spendenaktion

Wien (OTS) - Auch im heurigen Jubiläumsjahr startet INTERSPAR wieder seine groß angelegte Spendenaktion für Menschen, die mit der seltenen und noch nicht heilbaren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB) leben. Ab 3. September geht der Verkaufserlös der beliebten süßen Schmetterlinge wieder direkt an die gemeinnützige Hilfsorganisation DEBRA Austria und damit an die weltweit erste Spezialklinik für „Schmetterlingskinder“, das EB-Haus Austria.

Die Patientenorganisation DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder feiert heuer ihren 25. Geburtstag, das EB-Haus Austria sein 15jähriges Bestehen. Ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk für die „Schmetterlingskinder“ ist die Fortführung der wertvollen Spendenaktion von INTERSPAR rund um den eigens dafür kreierten süßen Schmetterling.

Das Briochegebäck wird in liebevoller Handarbeit von den INTERSPAR-BäckerInnen hergestellt und kostet nur 1,30 Euro. Von 3. September bis 21. Dezember kommt jeder Cent aus dem Verkauf DEBRA Austria zugute. Der gemeinnützige Verein setzt sich seit 1995 für die „Schmetterlingskinder“ ein. Die großen und kleinen PatientInnen leben mit der seltenen und noch nicht heilbaren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB), die ihre Haut so empfindlich macht wie die Flügel eines Schmetterlings. Für die Sicherstellung ihrer medizinischen Versorgung sowie der Forschung auf dem Weg zu Linderung und Heilung von EB ist DEBRA Austria auf Spenden angewiesen.

„ Da DEBRA Austria keine Zuwendungen der öffentlichen Hand erhält, ist die Hilfe für die Schmetterlingskinder nur mit Spenden möglich. Als langjähriger und verlässlicher Partner leistet INTERSPAR einen besonders wertvollen Beitrag dazu “, freut sich Dr. Rainer Riedl, Obmann von DEBRA Austria und Vater einer von EB betroffenen Tochter über die Fortführung der Spendenaktion im Jubiläumsjahr. Seit ihrem Beginn 2007 konnte INTERSPAR insgesamt großartige 516.500 Euro für die „Schmetterlingskinder“ zur Verfügung stellen.

Vor 15 Jahren wurde mit dem EB-Haus Austria, der weltweit ersten und einzigartigen Spezialklinik für die „Schmetterlingskinder“, das größte Projekt von DEBRA Austria realisiert. Es beherbergt Diagnose, medizinische Versorgung, Forschung und Therapieentwicklung sowie Ausbildung unter einem Dach. Hier finden „Schmetterlingskinder“ und ihre Familien alles, was sie für ihr Leben mit EB brauchen: Kompetente medizinische Versorgung, einfühlsame Beratung und stets ein offenes Ohr für ihre Ängste und Sorgen. Selbstverständlich steht das EB-Haus-Team den „Schmetterlingskindern“ auch in Zeiten von Corona mit viel Expertise und Herz wie gewohnt zur Seite.

INTERSPAR – Bereits seit 50 Jahren persönlich für Sie da!

Wir schreiben das Jahr 1970, als SPAR mit der Gründung von INTERSPAR ein neues Zeitalter im österreichischen Lebensmittelhandel einläutet. Gestartet als klassisches Selbstbedienungs-Warenhaus, entwickelte sich INTERSPAR in den vergangenen 50 Jahren zur klaren Nummer 1 unter den Hypermärkten. Als leidenschaftlicher Händler, Bäcker und Gastronom betreibt das Unternehmen heute 74 INTERSPAR-Standorte, rund 80 Gastronomiebetriebe und acht echte Handwerksbäckereien. INTERSPAR bietet eine einzigartige Kombination aus fast 20.000 Lebensmitteln und rund 30.000 Produkten in den Non-Food-Warenwelten. Die Onlineshops für Haushalt, Freizeit und Lebensmittel auf interspar.at sowie die INTERSPAR Shopping-Services runden das Angebot ab. Als einer der bestsortierten Weinhändler Österreichs bietet INTERSPAR in den Märkten sowie auf weinwelt.at seit 20 Jahren rund 2.500 Weine und Spirituosen an. Kombiniert mit der erstklassigen Servicekompetenz der rund 10.000 Mitarbeitenden in ganz Österreich macht das INTERSPAR zum Innovationstreiber im österreichischen Handel und Wachstumsführer auf der Großfläche.

Über DEBRA Austria

„Schmetterlingskinder“ leben mit der folgenschweren, angeborenen Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB), die bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten Belastungen Blasen bildet oder reißt. Wunden treten auch an Schleimhäuten in Mund, Augen, Speiseröhre und Magen-Darm-Trakt auf. Bei schweren Formen von EB ist die Lebenserwartung verkürzt. Ein Leben mit EB ist eine große Herausforderung für Betroffene und Angehörige. Dank vieler UnterstützerInnen konnte die Patientenorganisation DEBRA Austria im November 2005 eine weltweit einzigartige Spezialklinik eröffnen: das EB-Haus Austria am Universitätsklinikum Salzburg. Betroffene aus ganz Österreich finden dort Rat und Hilfe von ÄrztInnen, TherapeutInnen, PsychologInnen und WissenschafterInnen, sie können erstmals zeitgemäß und umfassend medizinisch versorgt werden. Darüber hinaus wird intensiv an einer ursächlichen Behandlungsmethode zur Heilung der genetisch bedingten Erkrankung geforscht und erste Erfolge bekräftigen, dass diese wichtige Anlaufstelle langfristig gesichert werden muss. Für diese zukunftsträchtigen Projekte sucht DEBRA Austria FördererInnen und SponsorInnen.

