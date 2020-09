Krassnitzer und Neuhauser eröffnen die neue „Tatort“-Saison

ORF-2-Premiere für Austro-Krimi „Pumpen“ am 6. September

Wien (OTS) - Das österreichische Erfolgsduo eröffnet die neue „Tatort“-Saison: „Pumpen“ steht am Sonntag, dem 6. September 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Dienstplan, wenn die Spurensuche Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser (auch ab 14. September in „Vier Frauen und ein Todesfall“ in ORF 1) im 23. gemeinsamen Krimi in ein Fitnessstudio führt. Steckt Handel mit verbotenen Substanzen hinter der Tat, oder ist es doch ein ganz anderes Motiv, das mit dem Mordfall zu tun hat? Neben Krassnitzer und Neuhauser standen für diesen neuesten ORF-„Tatort“ u. a. auch wieder Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Günter Franzmeier sowie die beiden mit dem Österreichischen Filmpreis 2019 ausgezeichneten Anton Noori und Laurence Rupp vor der Kamera. Andreas Kopriva feiert mit „Pumpen“ sein „Tatort“-Regie-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen – ebenfalls erstmals – Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich. Und schon am Samstag, dem 5. September, ist um 22.10 Uhr am „Tatort – Österreich“ allerbeste Krimispannung angesagt: Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe gibt ein „Tod unter der Orgel“ Harald Krassnitzer in einem Dacapo einer seiner ersten Fälle so manches Rätsel auf.

Harald Krassnitzer: „Ich kann das Feiern nicht an einer Zahl aufhängen“

Harald Krassnitzer, zu dessen 60. Geburtstag am 10. September der ORF einen umfangreichen Programmschwerpunkt präsentiert (Details dazu sind online unter http://presse.ORF.at abrufbar), über den neuen Fall: „Der Film zeigt uns unter anderem eindrucksvoll, wie manche auf Kosten der Schwächeren und deren Notlage Geschäftsmodelle des Sozial-Missbrauchs erfinden. Und diese Menschen dann auch noch diskreditieren.“ In den Brennpunkt der Ermittlungen gerät ein Fitnessstudio. Wie sich Krassnitzer selbst fit hält? „Früher habe ich öfter in einem solchen Center an den klassischen Geräten und so ein bissel mit Gewichten trainiert, aber einen Waschbrett-Bauch hatte ich nie. Dann hat es mir bald keinen Spaß mehr gemacht, und ich habe mich unter anderem lieber wieder aufs Fahrrad gesetzt, um im Wald rumzufahren.“ Und Krassnitzer abschließend auf die Frage, ob der 60. ein besonderer Geburtstag für ihn ist: „Nein, ich kann das Feiern nicht an einer Zahl aufhängen. Aus der Sicht von heute würde ich lieber arbeiten oder mich auf einem Schiff davonmachen. Wenn ich an meine Eltern denke, als sie in diesem Alter waren, habe ich ganz andere Erinnerungen. Mit 60 hat man heute eine ganz andere Lebensqualität.“

Das große „Tatort“-Jubiläumsjahr 2020

50 Jahre „Tatort“, 50 Fälle Moritz Eisner und zehn Jahre Bibi Fellner: 2020 ist das große „Tatort“-Jubiläumsjahr. Nachdem die Dreharbeiten zum Krimi „Unten“ (AT) nach einer Corona-bedingten Pause unter strengen Sicherheitsbestimmungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, ist mit „Verschwörung“ (AT) mittlerweile auch schon der zweite Film im Kasten. Darin ist Harald Krassnitzer bereits zum 50. Mal als Moritz Eisner im Einsatz. Für das Erfolgsduo steht im Herbst außerdem noch ein dritter Fall auf dem Drehplan. Alle drei Austro-Krimis feiern voraussichtlich 2021 ihre ORF-2-Premiere.

Und auch auf den Bildschirmen kommen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser nicht so schnell zur Ruhe: Adele Neuhauser, die als Bibi Fellner erstmals 2010 vor der Kamera stand, feiert 2020 ihr Zehn-Jahres-Jubiläum. Auf On-Air-Spurensuche geht das Ermittler/innen-Team in diesem Jahr in den beiden Krimis „Pumpen“ und „Krank“ (voraussichtlich am Sonntag, dem 25. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2).

Mehr zum Inhalt

Neben den Bahngleisen wird eine männliche Leiche gefunden. Die Identifizierung des Toten gestaltet sich nicht ganz einfach, führt aber alsbald in ein kleines Wiener Fitnessstudio, wo das Opfer zeitlebens häufig anzutreffen war. Mehrere Ungereimtheiten sind verdächtig: Wie kann sich ein offiziell Arbeitsloser einen teuren Sportwagen leisten, und was hat es mit den unzähligen Mailadressen auf seinem Laptop auf sich? Nachdem Selbstmord sehr rasch ausgeschlossen werden kann, suchen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Umfeld von Iovan Savic nach einem möglichen Mordmotiv. Was ist dran an der Beobachtung, dass im Schutz des Studios mit verbotenen Substanzen gehandelt wird? Mit viel Akribie, Kombinationsgabe und Einsatz kommen Moritz und Bibi dann allerdings noch einem ganz anderen Verbrechen auf die Spur. Dabei werden sie von einem völlig unerschrockenen Kollegen unterstützt, der weder Mühen noch Risiken scheut und sich in seiner Begeisterung in große Gefahr begibt: Manfred Schimpf (Thomas Stipsits).

„Tatort – Pumpen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Allegro Film.

Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird „Tatort – Pumpen“ als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at