Novaerus und Großgerätehersteller Galanz gründen kommerzielle Partnerschaft, um die Luftdesinfektion auf den chinesischen Verbrauchermarkt zu bringen

Dublin (ots/PRNewswire) - Neue Galanz-Luftdesinfektionsgeräte von Novaerus Technology bieten die erste Schutzlinie gegen luftübertragene Viren und Bakterien

Novaerus, ein irisches Unternehmen, das Lösungen für saubere Luft in medizinischer Qualität herstellt und vertreibt, hat angekündigt, dass es eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller Galanz eingegangen ist. Durch die Partnerschaft mit Novaerus kann Galanz dem chinesischen Verbrauchermarkt eine hochmoderne Luftdesinfektionslösung zum Schutz der Menschen vor luftübertragenen Viren und Bakterien anbieten.

Die Lizenzvereinbarung wird es Galanz ermöglichen, die von Novaerus entwickelten Luftdesinfektionsgeräte herzustellen. NanoStrike®, die patentierte plasmabasierte Nanotechnologie von Novaerus, wird die Geräte mit Strom versorgen. Diese vom Novaerus-Team bestehend aus Wissenschaftlern und Ingenieuren entwickelte Technologie ist die einzige Luftentkeimungstechnologie, die schädliche luftübertragene Mikroorganismen bei Kontakt - in einem Zeitrahmen von unter einer Sekunde - abtötet und deaktiviert.

Galanz hat sich auf die Fertigung spezialisiert und legt einen grundlegenden Schwerpunkt auf Qualität und Innovation. Angefangen mit dem Mikrowellenhandel und zum weltweit größten Mikrowellenhersteller geworden, umfasst das Geschäft heute preisgekrönte Technologien, darunter Klimaanlagen, Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler und andere kleine Haushaltsgeräte. In den letzten 20 Jahren hat Galanz strategische Partnerschaften mit vielen berühmten Marken in Europa aufgebaut.

Dies ist wirklich eine ideale Verbindung von außergewöhnlicher Luftdesinfektionstechnologie in Kombination mit renommierten Fertigungsmöglichkeiten. Die Partnerschaft mit dem in Dublin ansässigen Unternehmen Novaerus hilft Galanz, in einer kritischen Zeit eine Hochburg auf dem chinesischen Markt für Luftdesinfektion aufzubauen. "Obwohl unsere Partnerschaft mit Galanz im Jahr 2019 begann, also noch vor der COVID-19-Pandemie, könnte der Zeitpunkt für die Markteinführung ihrer neuesten Luftdesinfektionslösung nicht besser gewählt sein", erklärt Dr. Kevin Devlin, CEO von WellAir. "Es gibt immer mehr Forschungsarbeiten, die darauf hinweisen, dass saubere, desinfizierte Luft eine entscheidende Rolle dabei spielt, die Ausbreitung von SARS-CoV-2, dem Virus, das COVID-19 auslöst, zu verhindern.

Die Luftentkeimungstechnologie NanoStrike von Novaerus hat sich bei der Reduzierung des MS2-Bakteriophagen, einem Surrogat für SARS-CoV-2 (COVID-19), um 99,99 % als wirksam erwiesen."

"Wir suchten nach einer Partnerschaft mit einem Unternehmen mit einer erprobten und bewährten Luftdesinfektionstechnologie, einer Technologie, die in China bis jetzt nicht verfügbar war. Novaerus hat einen guten Ruf auf dem medizinischen Markt, mit Lösungen, die in über 400 Krankenhäusern weltweit eingesetzt warden," erklärt Benjamin Leung, Vice Chairman von Galanz. "Ihre Lösungen sind auch auf Chinas National Online Record Information Service Plattform für Desinfektionsprodukte registriert, und die Wirksamkeit ihrer Geräte wurde vom Institut für Mikrobiologie in Guangzhou getestet und qualifiziert." Die Partnerschaft beginnt mit der Markteinführung des neuen Luftdesinfektionsgerätes GZ20 von Galanz, das mit der NanoStrike-Technologie von Novaerus betrieben wird.

Über Novaerus

Novaerus ist Teil von WellAir, einem irischen Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Luftverschmutzung in Innenräumen zu reduzieren, um Wohn-, Arbeits- und Heilräume zu schaffen, die die Gesundheit, Produktivität und das Wohlbefinden der Menschen fördern und nicht beeinträchtigen. WellAir und seine Marken Novaerus und Plasma Air sind in Hunderten von Krankenhäusern, Seniorenresidenzen, Schulen, Kasinos, Bahnhöfen, Wohnhäusern und Industrieanlagen in mehr als 60 Ländern auf der ganzen Welt installiert.

Über Galanz

Galanz ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten, darunter Mikrowellenherde, Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Toaster und mehr. Seit Jahrzehnten ist Galanz mit mehr als 1.600 Patenten und Produktpartnerschaften mit einigen der bekanntesten und vertrauenswürdigsten Marken der Welt an der Spitze der Geräteerfindungen. Galanz entwirft Geräte mit durchdachter Technik für den Haushalt und wird auch weiterhin Innovationen vornehmen, um effiziente, zuverlässige und großartige Produkte herzustellen, die die Verbraucher lieben.