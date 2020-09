Kollross: Zukunft schaffen, statt Schicksale hinzunehmen

Jugendarbeitslosigkeit ist kein Schicksal, sondern Produkt einer empathielosen Bundesregierung

Wien (OTS/SK) - In einem offenen Brief an die Bundesregierung sprachen sich vergangene Woche mehrere SPÖ-BürgermeisterInnen sowie die Gewerkschaft younion für eine Lehrlingsoffensive in den Gemeinden und Städten aus. Dem Aufruf finanzielle Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit bereitzustellen und Lehrplätze in den Kommunen zu schaffen, folgten weitere GemeindevertreterInnen. ****

Zu den bereits bekannten 21 BürgermeisterInnen gesellte sich unter anderem der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Dieser betonte in einer Aussendung die 30-prozentige Erhöhung des Ausbildungsangebotes in der Stadt Linz und fordert die Bundesregierung auf, eine echte Lehrlingsoffensive mit den Kommunen umzusetzen.

Der Kommunalsprecher im SP-Parlamentsklub und Bürgermeister der Gemeinde Trumau Andreas Kollross freut sich über die tatkräftige Unterstützung seiner AmtskollegInnen. „Zusammen können wir den Jugendlichen nicht nur eine Perspektive, sondern auch tatsächlich eine Lehrstelle und damit Zukunft bieten. Kein Jugendlicher muss im Herbst ohne Lehrplatz sein. Die Gemeinden und Städte bieten viele Berufsfelder. Während der Bund für die Finanzierung sorgt, könnten die Jugendlichen in ihrer Heimatkommune einen Lehrplatz finden“, so der Nationalratsabgeordnete.

„Eine echte Lehrlingsoffensive hat das Ziel alle 10.483 gemeldeten Lehrstellensuchenden unterzubringen“, so Kollross. Währenddessen betonte die zuständige Ministerin im Juli im Bundesrat 1.000 Jugendlichen einen Einstieg zu ermöglichen. „Das ist inakzeptabel. Wir wollen allen Jugendlichen in Österreich eine Zukunft bieten. Die Kommunen könnten das mit der Unterstützung des Bundes. Der Wille ist nur allem Anschein nach bei dieser Bundesregierung nicht vorhanden“, ist Kollross überzeugt. (Schluss) up/sd



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at